Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (19/6)

Este viernes 19 de junio habrá otros cuatro encuentros, correspondientes a selecciones de los grupos C y D.

Avanza con más partidos la segunda fecha de la fase de grupos. Este viernes 19 de junio, el fixture del Mundial 2026 estará focalizado en selecciones que integran los grupos C y D.

Para hoy, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que meterá presión en los duelos para ir definiendo a los clasificados a la siguiente instancia.

Te mostramos la guía con el fixture detallado este viernes 19: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.

Mundial de la FIFA 2026 Mundial de la FIFA 2026 Web Quiénes juegan hoy, viernes 19 de junio: hora y canales en vivo Estados Unidos vs. Australia (Grupo D) Lumen Field, Seattle (Estados Unidos)

12.00 local | 16.00 de Argentina