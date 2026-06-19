Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (19/6)

Avanza con más partidos la segunda fecha de la fase de grupos. Este viernes 19 de junio, el fixture del Mundial 2026 estará focalizado en selecciones que integran los grupos C y D.
Este viernes 19 de junio habrá otros cuatro encuentros, correspondientes a selecciones de los grupos C y D.
Avanza con más partidos la segunda fecha de la fase de grupos. Este viernes 19 de junio, el fixture del Mundial 2026 estará focalizado en selecciones que integran los grupos C y D.
Para hoy, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que meterá presión en los duelos para ir definiendo a los clasificados a la siguiente instancia.
Te mostramos la guía con el fixture detallado este viernes 19: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.
Lumen Field, Seattle (Estados Unidos)
12.00 local | 16.00 de Argentina
Transmite DSports, TyC Sports
Gillette Stadium, Foxborough (Estados Unidos)
18.00 local | 19.00 de Argentina
Transmite DSports, Telefe, Disney+ Premium
Lincoln Financial Field, Filadelfia (Estados Unidos)
20.30 local | 21.30 de Argentina
Transmite DSports, TyC Sports
Levi's Stadium, Santa Clara (Estados Unidos)
19.59 local | 23.59 de Argentina
Transmite DSports