19 de junio de 2026 - 00:00

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (19/6)

Este viernes 19 de junio habrá otros cuatro encuentros, correspondientes a selecciones de los grupos C y D.

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (19/6)

Partidos del Mundial 2026 hoy: horarios y dónde verlos en vivo (19/6)

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Por Francisco Moreno

Avanza con más partidos la segunda fecha de la fase de grupos. Este viernes 19 de junio, el fixture del Mundial 2026 estará focalizado en selecciones que integran los grupos C y D.

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Para hoy, el calendario oficial de la FIFA tiene programados un total de 4 partidos que meterá presión en los duelos para ir definiendo a los clasificados a la siguiente instancia.

Te mostramos la guía con el fixture detallado este viernes 19: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y las plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.

Mundial de la FIFA 2026
Mundial de la FIFA 2026

Mundial de la FIFA 2026

Quiénes juegan hoy, viernes 19 de junio: hora y canales en vivo

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Lumen Field, Seattle (Estados Unidos)

12.00 local | 16.00 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

Estados Unidos vs. Australia
Estados Unidos vs. Australia

Estados Unidos vs. Australia

Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Gillette Stadium, Foxborough (Estados Unidos)

18.00 local | 19.00 de Argentina

Transmite DSports, Telefe, Disney+ Premium

Escocia vs. Marruecos
Escocia vs. Marruecos

Escocia vs. Marruecos

Brasil vs. Haití (Grupo C)

Lincoln Financial Field, Filadelfia (Estados Unidos)

20.30 local | 21.30 de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

Brasil vs. Haití
Brasil vs. Haití

Brasil vs. Haití

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Levi's Stadium, Santa Clara (Estados Unidos)

19.59 local | 23.59 de Argentina

Transmite DSports

Turquía vs. Paraguay
Turquía vs. Paraguay

Turquía vs. Paraguay

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