Un soldado menos para Miguel Ángel Russo: Nahuel Molina se despidió de Boca

Finalmente, Nahuel Molina Lucero no llegó a un acuerdo con Boca y este 30 de junio terminó su contrato, por lo que se va en condición de libre. Así lo anunció a través de un mensaje de despedida que compartió en su cuenta de Instagram.

“Lo viví primero en las tribunas, después como alcanzapelotas y también estando en el túnel antes de salir a jugar. Sentir cómo se te mueve el piso y que parezca que se viene todo abajo son sensaciones que no se pueden explicar y que voy a llevar siempre en mi corazón”, recordó de los partidos en La Bombonera.

Y agradeció: “Hoy me toca despedirme después de ocho años de este gran club del cual me llevo muchísimos recuerdos. Sólo me queda agradecer a la gente de la pensión que hicieron que estar lejos de mi familia fuera más fácil. Todos los entrenadores, profes, compañeros que tuve a lo largo de estos años y a cada colaborador que trabaja día a día por este club... ¡Simplemente gracias!”.