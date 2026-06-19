Paraguay se juega mucho ante Turquía y Alfaro pidió dar vuelta la página

Paraguay afrontará este viernes un partido determinante frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 . Luego de la dura caída por 4-1 ante Estados Unidos en el estre no, el seleccionado guaraní está obligado a sumar para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación.

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En la conferencia de prensa previa al encuentro, Gustavo Alfaro reconoció que la derrota dejó secuelas , aunque remarcó que el equipo ya enfocó todas sus energías en el próximo desafío.

“Sentimos una gran frustración después del partido. Analizamos lo que ocurrió y habla mos mucho de ello. Pero el Mundial n o te permite quedarte detenido en el pasado. Hay que resolver problemas y asumir nuevos desafíos”, explicó el técnico argentino.

El entrena dor recurrió a una de sus habituales metáforas para describir el estado de ánimo del plantel tras el traspié en el debut . Alfaro contó que, al regresar al hotel, la bronca era tan grande que sentía ganas de descargarla contra las palmeras ubicadas frente a la concentración.

“APOYEN A LOS JUGADORES, SI TIENE QUE CRITICAR A ALGUIEN, CRITIQUEN ACÁ, YO TENGO CUERO GRUESO” Gustavo Alfaro y un mensaje para defender a sus jugadores tras el debut. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8cd0EOWSkf

Sin embargo, aseguró que el mensaje interno fue claro: procesar rápidamente la derrota y enfocarse en lo que viene.

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“El Mundial exige recuperarse rápido. No podemos vivir permanentemente pensando en lo que ya pasó. Ahora tenemos una nueva oportunidad y debemos afrontarla con la mentalidad correcta”, sostuvo.

Al mismo tiempo, asumió la responsabilidad por el resultado frente a Estados Unidos.

image Gustavo Alfaro ofreció una conferencia de prensa acompañado del jugador de River, Matías Galarza Fonda. Gentileza.

“Nos superaron desde lo táctico y lo estratégico. Soy el primero en hacerme cargo. Lo hice desde el inicio de este proceso y lo seguiré haciendo hasta el último día”, afirmó.

Respaldo total a Orlando Gill y al equipo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue la actuación del arquero Orlando Gill, cuestionado tras recibir cuatro goles en el debut mundialista.

Lejos de señalar responsabilidades individuales, Alfaro confirmó que mantendrá su confianza en el guardameta y defendió al grupo en su totalidad.

“Le marcaron goles de gran factura. Cuando un equipo pierde, parece que los que no jugaron siempre son mejores. Yo no voy a exponer a mis futbolistas porque incluso de las derrotas más duras se pueden sacar aprendizajes”, señaló.

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El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro señaló que aún no tomó una decisión sobre su futuro y señaló que está plenamente enfocado en el partido ante Turquía.#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/PTwOCgNYgR — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 19, 2026

El entrenador también insistió en que sigue convencido de las decisiones tomadas y del potencial del plantel.

“Confío plenamente en estos jugadores. El partido de mañana tiene mucho que ver con el orgullo y con la respuesta que podamos dar dentro de la cancha”, agregó.

Galarza Fonda Desmintió los rumores

Junto al entrenador estuvo Matías Galarza Fonda, quien aprovechó la conferencia para responder a las versiones que indicaban que atravesaba un momento emocional complicado tras conocerse que River Plate no lo tendría en cuenta.

El mediocampista negó categóricamente esa situación y aseguró que toda su atención está puesta en la selección paraguaya.

“Estoy en el escenario más importante que puede tener un futbolista. Mi única preocupación es representar de la mejor manera a mi país. Estoy feliz, orgulloso y enfocado exclusivamente en el partido que tenemos por delante”, expresó.

f86c11cfa6060671879f363ea6a35afb8aad1d0dw Gustavo Alfaro EFE

Su futuro, una decisión postergada

Consultado sobre su continuidad al frente de Paraguay una vez concluida la Copa del Mundo, Alfaro evitó dar definiciones y dejó abierta cualquier posibilidad.

Según explicó, hoy todas las energías están concentradas en la competencia y cualquier evaluación quedará para más adelante.

“No tengo una decisión tomada. Hay cosas que quiero analizar y respuestas que necesito encontrar. Pero sinceramente, pensar en lo que pasará después del Mundial es algo que hoy no ocupa nuestra atención”, manifestó.

Una final para seguir con vida

El compromiso ante Turquía aparece como una verdadera final para ambas selecciones. Tanto paraguayos como turcos llegan sin unidades tras la primera jornada y necesitan una victoria para continuar dependiendo de sí mismos en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará desde las 00:00 del sábado, hora de Argentina, y marcará un punto de inflexión para las aspiraciones mundialistas de los dos equipos.