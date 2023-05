Bruno Leyes, el motorcito de Godoy Cruz: “Disfruto mucho este presente, me gustaría ser capitán y un referente”

Gregorio Garín, Humberto Lentz, Martín Astudillo, Nicolás Olmedo, Juan Andrada, por citar algunos casos, forman parte de la estirpe de volantes centrales que marcaron las diferentes época y generaciones en los equipos de Godoy Cruz Antonio Tomba. Y dentro de esa ascendencia ilustre, hace casi dos años, un zurdo con pasta de crack y carácter de líder, asomó una noche de julio de 2021 en el estadio Feliciano Gambarte para empezar a escribir su propia historia.

Esa noche, ante Rosario Central, el zurdo debutó con la camiseta del Tomba y anotó su primer (y único hasta el momento) gol en Primera División del fútbol argentino. Hoy, casi dos años después, con 37 partidos disputados con la casaca del Expreso, se afianza como titular en el entusiasta e invicto equipo de Don Gato y su pandilla.

Después del empate 0-0 frente a Unión de Santa Fe del viernes pasado en la cancha de Gimnasia y Esgrima, Bruno se tomó su tiempo para dialogar con Los Andes.

-¿Qué análisis hiciste del empate con el Tatengue?

-Fue un partido duro, trabado. En los primeros 45′ fuimos ampliamente superiores y podríamos haber convertido uno o dos goles. Nos vamos con sensación de bronca porque queríamos dejar los tres puntos en casa. También es cierto que después tuvimos la justa intervención del VAR para no irnos con una derrota. Ahora tenemos que pensar en Huracán.

-¿Por qué creés que se emparejó tanto en el segundo tiempo?

-Creo que en el segundo tiempo ellos corrigieron un poco más y nos taparon más a los dos “5″, a Gonza (Ábrego) y a mí. A nosotros nos faltó tomarnos un segundo más para tomar la decisión correcta y hacer el gol.

-Estás teniendo un gran torneo, ¿cómo te sentís en lo personal y cómo ves al equipo en lo colectivo desde la llegada de Oldrá?

-Me siento muy bien, con mucha confianza y disfrutando de ser el “5″, que es lo que más quiero. En lo colectivo nos vamos sintiendo mejor, nos vamos soltando mucho más con la pelota. Contra Unión queríamos hacer lo mismo que hicimos con Sarmiento de Junín, pero lamentablemente no se pudo.

-Nico Olmedo fue uno de los mejores “5″ que tuvo Godoy Cruz en Primera División. ¿Te aconseja, te brinda secretos o tips en los entrenamientos y partidos?

-Sí, la verdad que Nico (Olmedo) me aconseja mucho, me dice en qué sector de la cancha tengo que pararme. Yo lo escucho y aprendo mucho porque sé que él fue un referente en este puesto y un ídolo de Godoy Cruz.

-Te tocó salir en el segundo tiempo, ¿lo entendiste o te molestó?

-Obvio que uno nunca quiere salir y cuando eso sucede algo así molesta un poco, pero respeto la decisión del Gato (Oldrá) porque siempre busca lo mejor para el equipo.

-¿Cómo ves al “Gato” Oldrá como entrenador?

-Es un gran entrenador, por eso todos le hemos pedido que siga, que no cagoneé, je je, porque la verdad que nos sentimos muy bien y muy cómodos. Nos deja ser nosotros mismos y eso es lo más importante.

-¿Tiene que seguir este cuerpo técnico?

-Y, nosotros le tiramos para que sigan. La verdad que nos sentimos muy cómodos con ellos y vamos a esperar a ver qué pasa.

-¿Si el “Gato” no sigue, la idea es que sigan Nelson (Ibáñez) y Nico (Olmedo)?

-Sí, vimos ahí que quizá sean ellos. Pero bueno, el técnico que sea vamos a tratar de aprovecharlo al máximo.

-¿Estabas al tanto de que vino a verte gente de México?

-Me llegó un mensaje, yo siempre trato de hacer lo mejor y mantener los pies sobre la tierra. Esperemos que siga así porque estoy disfrutando mucho este presente.

-¿Sabés qué equipo te busca?

-No tengo ni idea. Primero quiero seguir dando lo mejor acá, siempre he dicho que me gustaría ser capitán y un referente de Godoy Cruz, y después en un futuro que venga a buscarme el equipo que sea.

-En cada pelota dividida que ganabas, la hinchada se volvía loca. ¿Cómo vivís esa situación?

-Lo mismo que le digo a mi familia. No escucho nada de lo de afuera, la cancha de Gimnasia es más chica y se escuchaba mucho más porque la gente está más cerca del campo de juego porque siempre trato de dejar todo en cada pelota, me pone muy feliz que a los hinchas les guste.

-¿Te pidieron más entradas que de costumbre para este último partido?

-La verdad que sí (risas). Mi familia, mi novia y mis amigos estaban todos y vienen siempre. Pero este partido no se lo quiere perder nadie.

-¿Cómo se sintieron jugando en el Víctor Legrotaglie?

-Por ser la primera vez nos sentimos bien. Creo que no había jugado nunca en la cancha de Gimnasia. Es un campo de juego grande y que tiene un césped lindo, se puede jugar.

-La gente copó el estadio. ¿Sintieron mucho más el aliento?

-Sí, la verdad que se sintió mucho más fuerte porque le hablaba a mis compañeros y no me escuchaban.

-¿Te imaginaste lo que puede ser jugar en el Gambarte con público?

-Sí, se me cruzó por la cabeza porque estamos todos ansiosos por volver a jugar en el Gambarte.

-¿Les dijeron cuándo van a volver jugar en el estadio de Godoy Cruz?

-Nos dijeron a mitad de año o a fin de año, pero nada confirmado. Sabemos que se está haciendo todo y que está quedando muy lindo pero la verdad es que no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver a jugar ahí.