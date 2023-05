El viernes 5 de mayo de 2023 quedará en los libros de historia del fútbol mendocino como un día realmente especial. Mucho más allá del resultado del encuentro (Godoy Cruz 0 - Unión de Santa Fe 0), lo más importante de todo fue que el Tomba hizo de local en el estadio Víctor Legrotaglie.

La casa de Gimnasia y Esgrima lució realmente espectacular. Los hinchas del Tomba coparon las tribunas y le pusieron todo el color y el calor a un partido cuyo primer tiempo fue netamente favorable a Godoy Cruz, que no pudo sacar ventajas.

Luego del encuentro, el “Gato” Oldrá habló a solas con Los Andes.

-¿Qué sensación te dejó el 0-0?

-Fueron dos tiempos diferentes; uno que se jugó muy bien y el segundo nos costó, esa es la realidad. No tuvimos la posibilidad de seguir jugando como en el primero. Ellos también juegan y en algunos momentos nos complicaron, y en el segundo tiempo hasta lo podríamos haber perdido. Son las situaciones que tenemos que mejorar como equipo y entender que a veces todos los partidos no se pueden resolver y tener la inteligencia para no terminar perdiéndolos, porque este se podría haber perdido.

-¿En el primer tiempo le pedías tranquilidad a tus jugadores y que entraran al área tocando?Porque tuvieron 16 disparos al arco...

-Y, la idea fue esa. Lo que pasa es que imagináte que la mayoría de los chicos son muy jóvenes y jugar con toda esa gente no es fácil porque estamos todos acelerados y queremos hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que seguir creciendo.

-Más allá del resultado se ve otro Godoy Cruz, un equipo con la convicción de ir siempre al frente, que presiona. ¿Dónde está el secreto?

-Sí, por ahí no se puede sostener el ritmo todo el partido, pero es lo que tratamos de lograr. Hay que ser sinceros, el equipo está súper preparado física y mentalmente. Por ahí faltan algunas cosas, pero esa impronta se la hemos tratado de meter nosotros. Dios quiera que podamos sostener ese nivel y que ellos intenten seguir creciendo, que no se queden con lo que han hecho.

-¿Cómo se sintieron jugando de locales en la cancha de Gimnasia?

-Muy bien. La verdad que la cancha está espectacular, jugamos con el plus de tener a la gente más cerquita, alentándote y llevando al equipo al frente. Me hizo recordar cuando nos tocó jugar en el Gambarte en los primeros años del Nacional B, jugábamos con un montón de gente que se hacían sentir, al equipo contrario, a los asistentes y al árbitro. Son esas sensaciones que a uno le van sucediendo por lo que ha vivido en otro momento. Ojalá pronto podamos vivir una fiesta así en nuestra cancha.

-Los hinchas ya dieron su veredicto y quieren que sigas. ¿Qué podés decir de ese tema?

-Vamos a tratar de seguir todos. La idea es seguir caminando despacito y progresando como cuerpo técnico con Nico, el Loco, el Ruso, el Guille, los profes y más los jugadores también, que realmente son jóvenes y nos hacen sentir bien y y nos dan esa tranquilidad y la confianza para estar en este momento con ellos.

-Había un rumor de que podían continuar Nico (Olmedo) y Nelson (Ibáñez). ¿Es real eso?

-Se decía eso, pero no. Si seguimos, seguimos todos, esa es la realidad. Ya empezamos y tenemos que empezar y terminar todos juntos porque es lo que hemos creado y lo que se ha creado en este último mes con la gente y con el equipo. Hoy estamos cómodos, trataremos de seguir mejorando y que ellos (por Olmedo e Ibáñez) que son jóvenes sigan haciendo su primera experiencia como alguna vez me pasó a mí cuando estuve al lado del “Chocho” Llop y de otros técnicos que pasaron por el club que te van dejando experiencia. En algún momento estoy seguro de que les va a tocar.

-¿Se sabe algo del partido de 32avos de final de la Copa Argentina frente al CADU?

-Nosotros manejamos que va a ser para el mes viene.

-Si bien todavía falta mucho, ¿la idea es apostar por la Copa Argentina y poner lo mejor?

-Sí, seguro. La idea es ser competitivos en todo lo que se juegue. Después veremos en la situación que está el equipo. Pero sí, los jugadores también se han propuesto que todo lo que se juegue hacerlo de la mejor manera y poner el mejor equipo para tratar de llevar adelante los dos torneos, esa es la realidad.

-¿Por qué jugó Enzo Larrosa de titular y no Salomón Rodríguez?

-Porque Salomón estuvo enfermo toda la semana y lamentablemente estuvo con fiebre. Lo tratamos de cuidar. Imaginate que después del partido que se jugó con Sarmiento de Junín no queríamos sacar a nadie, pero lamentablemente estuvieron con fiebre él y Andrés Meli. Entonces, ya poner dos con fiebre era mucho, tratamos de cuidar a uno y al otro lo mandamos a la cancha. Son seres humanos y suceden cosas, es así.

-¿Cómo viviste tu reencuentro con el “Gallego” Méndez?

-Seba es un grande, es una persona a la que nosotros queremos mucho porque nos ha dejado mucha sabiduría y experiencia. Ese tiempo que él vivió acá con nosotros sirvió para forjar una gran amistad. Nos acordamos mucho del Gallego Sallei y nos pusimos tristes porque hoy no está.

-¿En ese abrazo te sugirió que sigas en el cargo?

-No, él sabe lo que yo siento y lo que a mí me gusta, esa es la realidad.

-¿Hasta cuándo tienen tiempo de incorporar a un “9″ por la lesión de Nahuel Ulariaga?

-Eso preguntáselo a los dirigentes, la verdad que no lo recuerdo. Creo que hasta la semana que viene.

-¿Pediste a Nicolás Orsini?

-No, no hemos pedido a ningún jugador. Sí es cierto que hemos estado viendo jugadores en esa posición porque somos poquitos y lo necesitamos.

-¿Están mirando al extranjero?

-Sí, hemos estado viendo. Pero hoy por hoy no te puedo decir porque se están moviendo a contrarreloj.

La opinión del Gallego Méndez: “Me encantaría que continúe este cuerpo técnico en Godoy Cruz”

Futbol. Godoy Cruz vs Unión de Santa Fé. SEBASTIÁN MÉNDEZ DT: Union de Santa Fé Foto: Mariana Villa / Los Andes

Sebastián Ariel Méndez dejó un legado difícil de olvidar en la Bodega. El actual técnico de Unión de Santa Fe también vivió un viernes lleno de emociones. Se saludó cálidamente con todos y cada uno de los jugadores de Godoy Cruz, dialogó largo y tendido con cada uno de los integrantes del cuerpo técnico encabezado por su amigo Daniel Oldrá, cruzó miradas compinches con los empleados del club y se llevó una gran ovación de la hinchada tombina, que no olvida que fue el entrenador que peleó el campeonato en 2016 y el que tuvo el privilegio de dirigir al equipo cuando retornó oficialmente al Feliciano Gambarte. Por eso, era más que una palabra autorizada y Los Andes dialogó con el ex ayudante de campo de Diego Armando Maradona en Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Godoy Cruz es el club en el que más dirigí y seguramente el que más me marcó en la parte humana. El cariño que uno tiene por sus jugadores es inmenso. Hay mucha gente más exitosa en el fútbol, pero para mí esto vale todo, porque trasciende el fútbol. Que jugadores que vos dirigiste vengan y te regalen la camiseta (por Matías Ramírez) son cosas que no tienen precio. Estoy muy feliz de que el club termine el Gambarte, ojalá en algún momento nos toque volver para jugar en la Bodega, sé la importancia que tiene para la gente, para los socios y para los hinchas. Nosotros peleamos mucho también desde el lugar que nos tocó para que eso suceda, así que me pone inmensamente feliz que el club vuelva a tener su estadio para jugar en Primera. Me encantaría que siga este cuerpo técnico de Godoy Cruz. ¿Quién puede querer más al club que el Gato (Oldrá), que Nico (Olmedo) y Nelson (Ibáñez)? Con el Gato recordamos muchos momentos, pero fundamentalmente recordamos al Gallego Sallei porque en el día a día era una persona con una luz increíble. Me emociono porque pasamos cosas muy fuertes acá, más allá de lo futbolístico. Lo de Santiago (García) fue muy fuerte. Y también me emociono porque la gente me trata con mucho respeto, eso es algo que me llega y agradezco mucho”, comentó el Gallego, una marca registrada en la historia del Expreso.