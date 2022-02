Boca presentó a Pol Fernández: “Estoy muy feliz de estar acá”

Boca presentó en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza a su tercer refuerzo del mercado de pases: Pol Fernández. El mediocampista habló en una conferencia de prensa que originalmente estaba programada para el lunes, pero tuvo que postergarse por el fallecimiento el domingo por la noche de Roberto Digón, contó qué charló con Juan Román Riquelme y se mostró feliz por volver a vestir la camiseta del Xeneize.

“Con Román (Riquelme) he hablado mucho durante este tiempo, no solo de fútbol sino también temas de la vida. Queda claro que tenemos un aprecio mutuo. En cuanto se dio la posibilidad de poder volver al club, de parte mía no lo dudé. Estaba muy ansioso porque se de, pero siempre me mantuve al margen porque había conversaciones de club a club en las que no tenía participación, ni poder de decisión. Estoy muy feliz de que pudieron llegar a un acuerdo y estar hoy acá”, aseguró Pol.

Asimismo, se refirió al presente con el que llega a Boca y destacó: “Me agarra en un muy buen momento, futbolísticamente me siento muy bien. Se que voy a tener que hacer algunos trabajitos extras para estar a la par de los chicos, porque hicieron una muy buena pretemporada. Yo la he hecho también, pero en diciembre, por eso creo que no me va a costar. Y a eso sumale las ganas que tengo de estar. Esperemos que todo salga muy bien”.

Pol Fernández, sobre la posición que ocupará en su nueva etapa en Boca

“Específicamente no me ha dicho (Sebastián Battaglia) dónde me quiere. Él sabe que yo conozco todos los puestos de la mitad de la cancha. Vine para ayudar, para lo que el equipo necesite. Si me toca estar por izquierda o por derecha, para mi es indiferente. Voy a tratar de aportar lo mío”, expresó el mediocampista formado en las inferiores del Xeneize

El plantel de Boca, desde la óptica de Pol Fernández

“Veo un plantel muy rico en cuanto a calidad. Seguramente vamos a querer jugar todos, todos vamos a trabajar para eso. Va a ser una linda competencia. La competencia interna va a hacer que nosotros seamos mejores ante los rivales. Ojalá sea un año lindo para todo. Visualizo un año muy bueno”, vaticinó el futbolista de 30 años.

El deseo de Pol Fernández con los juveniles de Boca

“Conozco a todos los chicos. He compartido plantel con la mayoría. Hay algunos chicos que han subido hace poquito y los estoy conociendo. He entrenado dos días con ellos y se notan las ganas que tienen de estar. Eso es importante para empujar hacia adelante, para que al entrenador no se les hagas las cosas fáciles. Yo vine para tratar de ayudarlos, para intentar aconsejarlos y acompañarlos en el crecimiento. Quiero que ellos vean en mí un amigo, más allá de un compañero, así que estaré para lo que necesiten. Ojalá podamos tener todos oportunidades y el que las sepa aprovechar, jugará”, dijo Pol Fernández.