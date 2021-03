Boca: Tevez y Cardona trabajaron diferenciado y siguen en duda a horas del superclásico

Ellos no se quieren perder el Superclásico, pero las molestias físicas que sintieron al finalizar la práctica de fútbol, los dejan en duda para jugar el próximo domingo frente a River. Carlos Tevez y Edwin Cardona , serán esperados hasta último momento. Por ahora, trabajan diferenciado y el técnico Miguel Ángel Russo analizará si los suma o no entre los convocados.

Esta mañana se realizó un nuevo ensayo en complejo Xeneize, con un equipo casi armado pero no confirmado. El entrenador quiere esperar la evolución de ambas figuras que ya expresaron querer jugar el duelo en la Bombonera frente al clásico rival Millonario.

Carlitos, por un golpe en un tobillo que le provocó un pequeño esguince, y el colombiano, por una dolencia en un cuádriceps, trabajaron aparte junto a Mauro Zárate y Leo Jara, los otros que arrastran molestias. Hicieron pasadas livianas, trotes, ejercicios físicos sin mayor complejidad para preservarlos.

El Apache podría ser parte. Tal vez no desde el inicio, pero posiblemente con unos minutos en el campo de juego. Con trabajos livianos previos, mucho hielo y seguro una infiltración, podría estar presente.

El caso de Edwin es un poco más serio y lo esperarán hasta el mismo domingo.