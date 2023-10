A pura chicana: los hermanos Mac Allister se cruzaron antes de partido por la Europa League

La fecha de la Europa League tendrá un cruce que tendrá en vilo a una familia y a los seguidores de la Selección Argentina, ya que por la segunda fecha se enfrentarán Liverpool de Inglaterra y el Union Saint-Gilloise de Bélgica y que tendrá un condimento atrapante: se enfrentan los hermanos Alexis y Kevin Mac Allister.

Las redes del club inglés publicaron la grabación en la que se ve una videollamada entre los futbolistas. que ya se enfrentaron varias veces en el fútbol argentino, pero que será la primera en la elite del fútbol mundial.

El video comienza con el saludo de Alexis a su hermano, que está tirado en la cama tomando mate: “¿Están de vacaciones ahí? ¿No entrenan, loco?”, le pregunta y recibe una picante respuesta: “Estamos relajados, tenemos un partido fácil”, respondió Kevin con sorna.

Luego, el diálogo continúa en inglés, y allí el campeón del mundo le recuerda a “Kevito”, tal como lo llama su hermano, el momento en que se enteró en pleno vuelo que compartiría el grupo con el equipo de Alexis. El encargado de avisarles a los jugadores del Union Saint-Gilloise fue el piloto y donde se puede ver el mensaje ante la mirada de sus compañeros “nos vemos pronto, hermano”.

“Jugar en Anfield y escuchar el You’ll never walk alone será increíble”, se ilusionó el ex jugador de Argentinos Juniors, pero su hermano reaccionó con una chicana “con suerte no lo vas a disfrutar, quiero que sufras. He estado en Anfield como jugador local y como visitante, y te aseguro que como visitante vas a sentir a la hinchada”.

Y la respuesta del defensor no se hizo esperar: “Y vos tal vez sientas mi patada”, aseguró entre risas.

El cierre quedó del lado del mediocampista del Liverpool, con otro dardo para su hermano: “Sé que nos deseás mala suerte, así es en la Argentina. Fue un placer hablar con vos, nos vemos el jueves, y buena suerte... porque la vas a necesitar”.

Liverpool y Union Saint-Gilloise se medirán este jueves desde las 16 (hora argentina), en Anfield, por la segunda fecha del Grupo E. Los ingleses vienen de vencer por 3-1 de visitante al LASK de Austria, mientras que los belgas debutaron con un empate 1-1 ante el Toulouse de Francia.