Rezan en La Ribera: qué chances tiene Boca de clasificar al Mundial de Clubes 2025

Con la clasificación de River al Mundial de Clubes 2025, que se disputará en Estados Unidos, queda un cupo más para Conmebol a través del ranking y el que por ahora está ocupando la plaza es Boca. Sin embargo, el Xeneize no disputa la Copa Libertadores y no puede incrementar sus números. Por eso, si bien tiene una ventaja considerable, depende de lo que hagan los demás. Nacional es la principale amenaza, pero no puede descuidarse de San Lorenzo y Talleres, ya que si se consagra campeón un equipo argentino también quedará afuera.

Aunque Olimpia (57 puntos) es el que se encuentra más cerca del Xeneize (71) en esta lucha por meterse en el certamen internacional que repartirá millones de dólares, tampoco podrá escalar porque no participa de la Libertadores este año. Es así entonces que el foco principal del equipo de Diego Martínez de ahora en más estará puesto en el tercero de esta lista, que es el Bolso (56).

A 15 unidades de distancia tras la derrota con Libertad, ¿qué debería suceder para que Nacional pase a Boca? En concreto, el elenco uruguayo tendrá que llegar a semifinales ganando tres de los cuatro partidos (entre octavos y cuartos de final) y empatar el restante. Esos resultados, sumado a los dos pases de rondas (tres unidades por cada uno), le darían 16 puntos que dejarán a Boca sin Mundial de Clubes.

Como se mencionó previamente, un segundo aspecto a considerar por el elenco de La Ribera es la actuación del resto de los conjuntos argentinos. Si San Lorenzo o Tallares se coronan campeones, lo dejarán sin chances aunque no lo pasen en el ranking, porque por reglamento solo pueden ir dos conjuntos de un mismo país como máximo, a excepción de que haya más campeones de una misma nacionalidad, y el primer cupo por ranking ya lo tiene River.

Perdió Nacional y el Raking para el nuevo Mundial de Clubes está así:



- Boca Juniors (71)

- #Olimpia (57)

- Nacional (56) ⛔️

- Independiente Del Valle (ELIMINADO)

- #CerroPorteño (ELIMINADO).



👀 ¿El hincha de Olimpia está feliz?@IDeportivoPY #ImpactoDeportivo pic.twitter.com/L9J8GmfXBs — IMPACTO DEPORTIVO (@IDeportivoPY) May 31, 2024

En un tercer orden, Boca también deberá seguir la campaña de los equipos bolivianos (The Strongest o Bolívar). Aunque parece difícil que alguno de ellos pueda superarlo, ya que de mínima tienen que llegar a la final ganando todos los partidos -y perderla por penales-, no debe dejar de mencionarse como una posibilidad.

Por qué Boca podría “beneficiarse” de que River sea campeón de la Libertadores

Por este último caso, Boca podría verse muy beneficiado si el que da la vuelta en la gran final es justamente River. Si el Millonario logra levantar su quinta Copa el 30 de noviembre, liberará un lugar en el ranking y el Xeneize automáticamente se metería porque independientemente de Nacional, que aún está lejos, los otros rivales corren bastante en desventaja para superarlo por esa vía.

Con Boca primero, así está la pelea por llegar al Mundial de Clubes

Boca: 71 puntos (no podrá sumar)

Olimpia: 57 puntos (no podrá sumar)

Nacional: 56 puntos

Bolívar: 43 puntos

The Strongest: 43 puntos

Talleres: 43 puntos

Colo Colo: 31 puntos

*El Mundial de Clubes 2025 reunirá a los campeones de cada confederación entre 2021 y 2024 (Palmeiras, Flamengo y Fluminense) y, por parte de la Conmebol, sumará a los dos mejores clasificados en el ranking general (se genera por la metodología de tres unidades por victoria, una por empate y tres por pasar de fase en la Libertadores).