Milei ratificó a Pettovello en medio del escándalo de los alimentos sin entregar a los comedores

“¿Quieren saber por qué la operan a la Ministra Pettovello con tanta furia? Aquí la respuesta. Está sacando a la luz lo peor de la corrupción política: robarle el alimento a los segmentos vulnerables del país. Están desesperados y dispuestos a lo que sea con tal de frenarla”.

Sobre el final de una semana difícil para el staff presidencial, Javier Milei, desde su paso por El Salvador, salió a respaldar este viernes a la tarde a la ministra Sandra Pettovello, envuelta en el escándalo de los alimentos almacenados en depósitos del Estado y que no fueron repartidos a los comedores comunitarios.

¿Quieren saber por qué la operan a la Ministra Pettovello con tanta furia?

Aquí la respuesta. Está sacando a la luz lo peor de la corrupción política: robarle el alimento a los segmentos vulnerables del país.

Están desesperados y dispuestos a lo que sea con tal de frenarla.

VLLC pic.twitter.com/tvPwTmKQpC — Javier Milei (@JMilei) May 31, 2024

Horas antes había sido el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de ratificar en su cargo a la ministra de Capital Humano. “La ministra Pettovello no solo que no está discusión, sino que el presidente no deja de ponerla en valor a diario. Para nosotros es una número uno y lo está dando todo para un ministerio tan complicado”, dijo Adorni.

Los enfáticos respaldos a Pettovello buscan cerrar la crisis ministerial abierta el lunes pasado cuando Milei, pese a las desmentidas, echó a su amigo Nicolás Posse de la jefatura de gabinete. Dos días después, el gobierno admitió, finalmente, que había alimentos sin entregar, y cesó en sus funciones a Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia, y estrecho colaborador de Pettovello. Con menos de seis meses de gestión, el gobierno libertario ya se vio obligado a cambiar 32 funcionarios de alto rango.

La crisis de gabinete que se venía anticipando explotó poco antes de que Milei emprendiera vuelo a California, en su séptimo viaje al exterior como presidente. “Motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del gobierno y las tareas encomendadas”, dijo el comunicado de Presidencia sobre el desplazamiento de Posse y la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete.

El comunicado oficial del despido de De la Torre fue un poco más severo. Se informó que se decidió “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería. Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes”.

De la Torre fue expulsado después de que se iniciara una causa penal contra la ministra Pettovello por cortar la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios.

La investigación judicial comprobó la existencia de 5 millones de kilos de alimentos almacenados, además de colchones, sillas de ruedas y 50 combis cero kilómetros para entregar a las provincias. La justicia intimó a Pettovello a distribuir los alimentos (entre ellos 339.867 kilos de leche en polvo que se vencen pronto entre el 7 y el 30 de julio) en un plazo de 72 horas que expiró. El gobierno, por ahora, solo le ordenó al Ejército el reparto de algunos lotes del Ejército. Y cargó toda la responsabilidad a De la Torre.

La controversia fue más allá de los alimentos. Ahora también se investiga a De la Torre por contrataciones irregulares de personal con fondos de la Organización de Estados Iberoamericanos. El gobierno anunció este viernes que denunció penalmente al exfuncionario.

El gobierno sabe que el caso irá más allá de la justicia y los cambios de funcionarios: el radical Martín Lousteau pidió que Pettovello se presente en el Senado “para que rinda cuentas sobre la falta de transparencia en los procesos de compra, almacenamiento y reparto de los alimentos destinados a comedores en todo el país”.

“Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones”, sostuvo Adorni.

“Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo”, agregó el vocero. También dijo: “Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumplen nuestras expectativas removerlo o modificarlo”.

Una frase parecida dijo Milei la semana pasada cuando en una entrevista de La Nación+ anticipó: “todo el gabinete está en revisión”. Y dijo que en un futuro próximo se sumaría al gabinete Federico Sturzenegger.

La revisión del gabinete y otros colaboradores prometida una vez que se termine de votar la Ley Bases, podría engrosar la lista de 32 funcionarios que dejaron su cargo en casi seis meses de gobierno, algo inédito al menos en la democracia desde 1983.

Entre las salidas más sonoras estuvo la de Osvaldo Giordano, de la dirección de la ANSES, a principios de febrero. Su incorporación al gabinete se había interpretado como un “gesto de cordialidad” entre el gobierno libertario y el schiarettismo, debido a la experiencia de Giordano en la administración cordobesa.

El gabinete también se vio sacudido cuando el 26 de febrero renunció Guillermo Ferraro -otro hombre de experiencia en la función- como ministro de Infraestructura, acusado de filtrar información. Ferraro negó la imputación. Fue el primer funcionario eyectado del gabinete.

El viejo ministerio de Trabajo fue absorbido por Capital Humano y reducido al rango de Secretaría. En marzo, Milei echó al secretario de Trabajo, Omar Yasín. Ya a principios de enero habían echado al subsecretario, Horacio Pitrau, presumiblemente por abrir una negociación con el sindicalismo respecto a la Ley Omnibus.

También dejó su cargo Armando Guibert, relacionado a Posse. Fue apartado en febrero de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, apuntado dentro del gobierno como el responsable de no alertar al presidente Milei por la firma del decreto con aumentos salariales para el Ejecutivo.

En febrero también fue desplazada Flavia Royón de la Secretaría de Minería, y quien continuaba en el cargo pese a haber sido designada por Sergio Massa. También se fueron funcionarios del Renaper (Registro Nacional de Personas), del Casa Militar, del BICE, Aysa, entre otras áreas.