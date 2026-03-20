La última película de Chuck Norris todavía no se ha estrenado: ¿su muerte adelanta el lanzamiento?

La muerte de Chuck Norris a los 86 años se ha convertido en una de las noticias más impactantes del año. El actor conocido por ser todo un símbolo del cine de acción, es reconocido a nivel mundial por su papel en películas como El furor del dragón y Delta Force.
Su salud y prestigio hicieron que Norris, a sus más de 80 años, siguiera trabajando como actor, encabezando grandes proyectos.
Su último trabajo es 'Zombie Plane‘, una película de zombies que mezcla acción y comedia y en la que Chuck Norris se interpretaba a sí mismo. Una cinta que iba a estrenarse en los cines de Australia a lo largo de 2026, pero que no se estaba anunciada para ningún otro territorio, aunque ahora el fallecimiento del actor puede cambiar por completo la situación.
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Una última película que todavía no tiene fecha de estreno
La película ‘Zombie Plane’ que no apunta a estar entre las más destacadas de su carrera, pero que ahora es toda una curiosidad debida a que es el último film en el que ha participado Chuck Norris, y lo hace junto a una antigua estrella de la música como Vanilla Ice.
La sinopsis de la película dice lo siguiente: “Cuando los pasajeros de un avión que vuela de Sydney a Los Ángeles se infectan con nuevas cepas de virus zombies, Vanilla Ice y Sophie Monk se ven obligados a unirse para contener el contagio antes de que la Fuerza Aérea de EE. UU. lo elimine del cielo”.