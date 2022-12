Casa económica en Mendoza: cuánto cuesta construir en dólares durante diciembre

Construir una vivienda económica tradicional de 61 m2 en Mendoza, con hierros, ladrillo y todo lo que implica edificar en una provincia sísmica, tiene un costo superior a los $10,6 millones. En un año, esta variable registró un aumento del 87,14%, pero solo entre noviembre y los primeros 10 días de diciembre, el costo de los materiales subió un 5,10%.

Los datos se desprenden del último informe del Centro de Ingenieros de la provincia, a cargo del Ingeniero Daniel Dimaría, su presidente y del secretario de la entidad, el ingeniero Alejandro Carosio. Desde el año 2017 que la entidad realiza “un seguimiento mensual, de la evolución de los precios de materiales y mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles y muy especialmente el costo de construcción de una vivienda económica, de ejecución tradicional, de 61 m2 y de una vivienda de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m²”.

Así, hasta el 10 de diciembre, cada metro cuadrado equivalía a $174.616, para una construcción económica de 61m2 ($10.651.576 en total) y $261.340 por cada metro cuadrado de una “de mediana calidad” y 136 m² ($35.542.240 en total).

Un dato para destacar es que durante el año 2022 aumento mas la mano de obra (92.77%) que los materiales (83.48%)

EL COSTO DE CONSTRUIR UNA VIVIENDA EN DÓLARES

Si estas variaciones las referimos a los valores en dólares comprador Banco Nación (valor de referencia $169.86/U$S al 10 de diciembre) arrojan los siguientes resultados:

Vivienda económica:

Valor unitario al precio de compra del Banco Nación: U$S 1.028,61/m2

Valor unitario en cotizaciones “blue”: U$S 566,94/m2

Vivienda de “mediana calidad”:

Valor unitario en U$S comprador Banco Nación: U$S 1.538,56/m2

Valor unitario “blue”: U$S 848,51/m2

Así, una vivienda económica, de construcción tradicional, costaría U$S62.745,21, y una de “mediana calidad”, U$S 209.244,16 (variación en U$S del costo de la construcción en el último mes: - 1.91%).

Planos gratuitos para construir hasta 60 m2

El Gobierno Nacional dispone de un programa por el que se otorgan créditos para la construcción de viviendas por hasta 60 metros cuadrados, para personas con lotes propios, y aunque por el momento las inscripciones para los mismos se encuentran cerradas, sí es posible descargar los planos de las viviendas de forma gratuita.

Así, Casa Propia dispone de 38 modelos entre los que se puede elegir para proyectar y, finalmente construir, la vivienda (excepto para aquellas personas que construyan, por ejemplo, encima de la casa de sus padres).

Entre ellos:

Vivienda Bicentenaria: Vivienda individual para lote de 10 metros de ancho con dos dormitorios.

Casa Bicentenaria

Vivienda “Criolla”: Vivienda individual para lote de 12 metros de ancho con dos dormitorios. Descargar planta arquitectónica.

Casa "Criolla"

Pampeana Sur I: Modelo desarrollado por Arq. Morón Zahnd. Plantas, cortes y vistas: descargar parte 1; descargar parte 2.

Pampeana Sur I: Modelo desarrollado por Arq. Morón Zahnd

Detalles del Programa Casa Propia

Con el objetivo de promover soluciones habitacionales que se ajusten a las diferentes demandas territoriales y sociales, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone a disposición distintos modelos constructivos para que puedan ser elegidos por las y los beneficiarios de la Línea construcción y Lotes con servicios del Programa Federal Casa Propia.

Dentro de los proyectos disponibles, se suman aquellos prototipos ganadores del Concurso de Proyectos Habitacionales, que fue promovido por este Ministerio y buscó articular la política pública con el conocimiento académico y profesional.

En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas, a excepción de quienes construyan en terrenos que sean de titularidad dominial de familiares directos.

Los proyectos de vivienda incluyen planos e imágenes, contemplan todos los requisitos establecidos en las bases y condiciones del Programa, y prevén la posibilidad de futuras ampliaciones. En el “Instructivo de adaptación de prototipos” es posible consultar las modificaciones permitidas.

Por el momento, no se encuentra disponible la inscripción a la línea de créditos Casa Propia Construcción. Todas las novedades y próximas aperturas serán comunicadas a través de los canales oficiales.