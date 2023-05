El 40% de las familias mendocinas no tiene casa propia

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comenzó un proceso de información más específica sobre los resultados obtenidos en el Censo poblacional en 2022.

El primero de una serie de 10 informes se publicó ayer en el cual se dieron a conocer las condiciones de habitabilidad de los argentinos.

En lo que hace a Mendoza los índices muestran que el 40% de las familias de la provincia (708.354 viviendas particulares y 1.744 viviendas colectivas) no tiene casa propia mientras la media nacional es del 35%. Capital es el departamento con los peores índices de tenencia.

En tanto un 30% no dispone de gas natural ni electricidad para cocinar. El departamento con mayores falencias en este aspecto es Lavalle, muy por debajo de la media provincial.

Lo mismo ocurre con las cloacas, un 30% de los hogares de Mendoza no cuenta con la conexión a la red pero en este caso el departamento que más sufre esta problemática es Malargüe con el 97,6% de las viviendas sin el servicio.

Casa propia y acceso a cloacas

El Indec comenzó a desglosar y dar a conocer los datos que arrojó el Censo Nacional de Población. En el primero de los informes analiza cuales es el entorno en que viven los argentinos en relación a la vivienda y el acceso a los principales servicios públicos como agua, gas, electricidad y cloacas. También aparecen reflejados las condiciones de esas viviendas.

De acuerdo a los datos generales del informe sobre condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas, el Censo sacó a relucir que a nivel nacional el 65,5% de los hogares es casa propia.

En lo que respecta a Mendoza, el régimen de tenencia está en el 60,6%, lo que la ubica 4,9 puntos por debajo de la media nacional.

De los 18 departamentos de la provincia el que peor está ubicado en cuanto a la casa propia es Capital en donde la tenencia es solo del 48,6%. Detrás aparece Godoy Cruz con el 56% y le sigue Tupungato con el 57,5%.

En cambio los departamentos en los cuales hay mayor porcentaje de viviendas propias son La Paz con el 74,7%, seguido por Malargüe con el 67,3% y Luján de Cuyo con el 66,7%.

En materia de saneamiento, hay índices que son abrumadores según el departamento. En el ítem viviendas particulares ocupadas en las que el desagüe del inodoro del baño es a red pública (cloacas) Malargüe está posicionado primero pero de abajo hacia arriba.

Según los datos del Censo, solamente el 2,4% de los hogares malargüinos cuenta con el servicio de cloacas. Muy cerquita se ubica Santa Rosa en donde apenas el 9% tiene la conexión a la red cloacal. En tercer lugar aparece Lavalle con un 29%.

En cambio Godoy Cruz es el mejor posicionado de todos con el 96,4%, Capital cuenta con el 96% de hogares con acceso al servicio de cloacas y Guaymallén ostenta el 83,5%.

El 30% de los mendocinos no tiene ni luz y gas de red para cocinar

De la información que aportó el Censo Poblacional 2022 y que difundió el Indec en la tarde de ayer surgió que en Mendoza el 69,2% de los hogares tiene gas de red o electricidad para cocinar.

Los departamentos que se ubican muy por debajo del promedio provincial son Lavalle en el que solo el 29% de los hogares cocina con gas natural o electricidad, luego Santa Rosa con el 36,8% y Tupungato con el 45%.

En cambio Godoy Cruz, está al tope del ranking con el 90,3% de los hogares con gas de red o energía eléctrica para cocinar, luego Capital y Guaymallén con el 89,9% y 78,2% respectivamente.

El problema de acceder a una vivienda

Para el economista Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía provincial, el problema del déficit habitacional está arraigado principalmente en el Gran Mendoza debido a que “en ciudades tan densamente pobladas el terreno es caro comparado con el salario. Provincias con menor cantidad de habitantes, es más económico o incluso hay más facilidades para encarar un programa de vivienda pública”, comentó el economista.

En la misma línea, Laza continuó “en el Gran Mendoza hay muy pocos terrenos para encarar programas de vivienda pública, de ahí el déficit habitacional, que está un poquito por arriba del promedio nacional. Si uno lo compara con Córdoba, que es de complejidades similares, Mendoza está un poquito mejor”, afirmó.

Gonzalo Diez de Cabin’s Crew consideró que muchos de los indicadores dan a favor del Gobierno, sin embargo “el dato más importante es el régimen de tenencia que muestra que 4 de cada 10 no tienen vivienda propia y deben alquilar, algo que pasa a ser un problema, cuando en la mayoría de los países no es nada malo”, sostuvo.

Para Diez, el drama pasa porque “en argentina tenemos dos cosas que son complicadas, una es que si la persona que alquila pierde el trabajo no puede seguir pagando ese alquiler y se presenta el problema, por eso el argentino lo primero que hace es comprarse un auto y también una casa para tener un lugar donde vivir, independientemente de la crisis que se le venga”, comentó.

En segundo lugar mencionó que “como fue evolucionando el alquiler temporario sobre todo a extranjeros, a la mayoría de los propietarios les resulta más conveniente alquilar hacia afuera y cobrar en moneda extranjera que alquilar hacia adentro y en pesos. Es por eso que mucha de la oferta de departamentos que había se redujo, los alquileres son más altos y además hay muchos menos”, finalizó.

En cambio para Daniel Garro, CEO de Value International Group, el problema del déficit habitacional no es tan importante como si los grandes inconvenientes que generan los gobierno para que una persona no pueda vivir como más le guste, sea en casa propia o alquilando.

Según Garro, no es que la provincia esté peor que el Chaco o Formosa, sino que Mendoza como Santa Fé, Córdoba o Buenos Aires, entre otras jurisdicciones “son las que sostienen el resto del país porque reciben menos de lo que generan”.

“Que no haya casa propia acá y sea más alta en Chaco o en Formosa no significa que en última instancia acá esté peor que en esas provincias, sino que en todo caso gracias a provincias como Mendoza, esas provincia tienen más gente con casa propia. Acá lo grave en injusto es porque los mendocinos como los cordobeses como los santafesinos o los porteños pagan las cosas del resto de las provincias, y no corresponde”, agregó.

Por último el economista sostuvo que el pensamiento de “que todo el mundo tiene que tener casa propia es una visión bastante socialista, en realidad el tema es que vos tengas la posibilidad de acceder a un lugar para vivir de la forma que vos tengas ganas, o comprándote una casa o alquilándola, el problema que los gobiernos se encargan de te cueste hacer eso”.

