Buscan trabajadores para el sector que más contrata

La falta de personas calificadas para cubrir los empleos tecnológicos se presenta como el principal obstáculo para el pleno desarrollo de Argentina como una potencia mundial de la Economía del Conocimiento.

Esta escasez de talento no sólo afecta gravemente al segmento IT en el centro de su negocio, sino que impacta transversalmente en todas las áreas de la economía. En Argentina esta situación se presenta con perfiles propios. El sistema educativo, que ha sido tradicionalmente un elemento diferencial en el posicionamiento global de nuestro país, por el acceso mayormente libre y gratuito y por la calidad formativa que evidenciaban sus egresados, hoy presenta un sensible deterioro de su capacidad.

“No faltan iniciativas ni talento, lo que hay es una gran necesidad de integración y aprovechamiento de caminos ya transitados y de compartir y capitalizar lecciones aprendidas. Por eso proponemos impulsar e integrar acciones formativas que pueden potenciar fuertemente el desarrollo del talento tecnológico local, condición indispensable para multiplicar las ciudades del conocimiento”, destaca Victoria Penacca, Directora de Club ArgenTec, autora del capítulo “Desarrollando talentos locales para impulsar el futuro” que es parte del informe Argenconomics.

Ilustración Oscar Roldán.

Las cifras de la economía IT:

En el último informe de Argenconomics se advierte que la rotación de personal de todas las industrias del conocimiento en Argentina se mantuvo en niveles muy altos, superando en muchas empresas el 30% anual. Sin embargo, en el cuarto trimestre del año se observó una parcial ralentización en algunos sectores, como el informático, producto de la desaceleración de la demanda de la economía global.

Además:

Las exportaciones registradas en 2022 alcanzaron un total de U$S 7.834 millones: 19,4% más que en 2021, lo que marca un nuevo récord anual.

El incremento se justifica principalmente por el efecto del atraso cambiario en los precios. El sector de mayor crecimiento fue el de servicios profesionales.

El total del empleo registrado alcanzó un nivel récord de 481 mil puestos de trabajo, 23 mil más que un año antes.

La rotación de personal se mantuvo en niveles muy altos, superando en muchas empresas el 30% anual.

“Las condiciones geopolíticas globales abren una importante ventana de oportunidad a la oferta exportadora del sector en Argentina. Las barreras que dificultan un mayor aprovechamiento de esta oportunidad siguen siendo internas, producto del desorden macroeconómico y los vaivenes normativos y políticos que afectan a nuestras industrias. Es necesario y urgente tener un marco ordenado que permita la definitiva expansión de la economía del conocimiento como un motor sólido del despegue de nuestro país”, señala Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon.

El relevamiento está dado en un contexto internacional donde se acumularon varios factores concurrentes: el impacto de la guerra de Ucrania en el costo de productos básicos, la espiral inflacionaria registrada en todo el mundo, la fuerte suba de las tasas de interés, el realineamiento de flujos comerciales, y una profundización del desconcierto político sobre cómo enfrentar estos sucesos.

En el plano local, estos hechos se vieron agravados por los condimentos propios de la endémica inestabilidad económica y política de la Argentina: el valor del dólar oficial aumentó 71% en el año, la inflación anual del IPC fue de 94,8%, y los salarios de las industrias del conocimiento se incrementaron no menos del 120%. La brecha cambiaria osciló durante 2022 entre el 85% y 130%.

La Inteligencia Artificial no sustituye al ser humano pero lo arrincona. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La IA no viene a quitar el trabajo, pero sí a cambiarlo”

Un reciente informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) asegura que cerca del 23% de los puestos laborales en el mundo sufrirán cambios y que, además, en 45 economías ―que abarcan 673 millones de trabajadores― se prevé la creación de 69 millones de puestos de trabajo nuevos.

En el reporte, la entidad atribuye estos movimientos en el mercado laboral a diversos factores, entre los cuales están el avance en la tecnología y el nacimiento de ChatGPT, así como la posterior aparición de otros productos que utilizaban estos sistemas de aprendizajes automáticos para, por ejemplo, generar canciones, armar presentaciones o diseñar guiones e imágenes para un trailer.

En este sentido, NEORIS –el acelerador digital global— arrojó un poco de luz sobre el tema en la charla “alIAdos: el futuro laboral” que brindó en días pasados y donde señaló que la Inteligencia Artificial (IA) no viene a quitar el trabajo a las personas, pero sí a cambiarlo.

“En la era de la IA debemos encontrar nuevas formas de agregar valor a nuestra producción y labor diaria. Podemos aprender a trabajar con estas herramientas para seguir creando proyectos innovadores y únicos”, aseguró Martín Dubovich, Global Motion and Graphic Designer de NEORIS.

A modo de ejemplo, el diseñador recordó lo que les ocurrió a los copistas ―aquellos que en la edad media se dedicaban a reproducir libros de forma manual― cuando apareció Gutenberg con su imprenta de tipos móviles. Ese cambio los obligó a adaptarse y fue la puerta para que se abriera el camino a una nueva profesión; en síntesis, una situación similar a la que hace referencia el informe del WEF.

“Muchos copistas decidieron volverse tipógrafos y, ayudados por las tecnologías de la época, pudieron agregar valor a su actividad cotidiana, aplicando diferentes fuentes, letras capitales, ilustraciones y más, logrando así que el libro a mano siga existiendo porque era una pieza única y artística”, detalló.

Durante la ponencia que la empresa brindó en el evento OCTAVO DÍA, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN.BA) en el Planetario Galileo Galilei, Dubovich resaltó la importancia de asumir que el futuro del trabajo no significa una lucha entre humanos y máquinas.

“Las herramientas de IA que tenemos a disposición nos alientan a identificar ese diferencial propio para que, con su ayuda, podamos explotarlo al máximo y hacer nuestro trabajo más eficiente al agilizar procesos repetitivos o tediosos y liberar tiempo para realizar tareas más creativas y de alto valor”, agregó el especialista.

Finalmente, señaló que no hay que tenerle miedo a esta tecnología que está creciendo a pasos agigantados; por el contrario, hay que abrazarla porque puede ser una aliada estratégica si lo que se busca es agregar un diferencial a nuestro trabajo para destacarnos.

