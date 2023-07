Aumentaron las UVAs y ahora el IPV da préstamos desde $10 millones para construir

Con el inicio de julio, el Instituto Provincial de la Vivienda actualizó los valores del programa “Construyo mi Casa”, en base al aumento de las Unidades de Valor Adquisitivo que publica todos los días el Banco Central.

Así, no solo se incrementaron los ahorros de los mendocinos que participan de esta opción para construir una vivienda, sino que también aumentó el préstamo que es posible pedir. Cada unidad de valor equivale a $272,76 (al 30 de junio de 2023), cuando para el periodo abril-junio, se había manejado una cotización de $218,27.

Quienes participan de esta opción tienen que completar 36 meses de ahorro (cuotas desde 174,36 UVAs, es decir $47.558,68), y tener un terreno propio o adquirirlo durante ese lapso, antes de solicitar un préstamo que, para la unidad más pequeña, de 55 m², equivale a 38.289,66 unidades, es decir: $10.443.886,65.

Así, el valor de las cuotas estará en relacióncon la categoría elegida por cada postulante y se ajustará trimestralmente tomando el índice UVA. Esto permite que no se pierda poder adquisitivo durante el período de ahorro.

Sin embargo, una vez que se accede al préstamo, para el ajuste de las cuotas se toma en cuenta el CVS (coeficiente de variación salarial), que afecta hasta 20% de los ingresos familiares y con una tasa de interés que variará según la alternativa elegida (4%, 2% o 0%), y se abonan en total 360 cuotas.

Ahora bien, mientras que se actualizaron los valores del ahorro previo y del préstamo que puede otorgar el organismo, también crecieron los ingresos mínimos requeridos para aplicar a “Construyo mi Casa”. Mientras que en el trimestre anterior, se accedía con ingresos desde $190.288,78, para la vivienda de 55 m², ahora serían necesarios $237.793,41 (julio, agosto y septiembre) para el mismo modelo.

Para la opción más grande (140 m2), en cambio, se requieren 36 cuotas de ahorro previo (373,16 UVAs o $101.783,25), y se lograría un préstamo de $22.351.600,61. Todos los montos se actualizan a valores UVA al momento en que se recibe el crédito, pero al día de la fecha, se requieren ingresos de al menos $508.916,23 para optar por esta línea.

Los modelos disponibles

Cabe aclarar que las inscripciones a Construyo mi Casa permanecen abiertas a través del sitio oficial del IPV, ingresando en https://www.ipvmendoza.gov.ar/construyomicasa/.

Al momento de la inscripción, los interesados deben optar por alguna de las siguientes alternativas: 55 m2, 69 m2, 80 m2, 100 m2, 120 m2 y 140 m2. La tasa de interés aplicable a las tres primeras será de 0%, para las dos que le siguen será del 2% y del 4% para la última opción.

Suarez entregó viviendas en Rivadavia. El Gobernador visitó el departamento del Este donde destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la unión vecinal y la Provincia para concretarlas. Según los datos oficiales, desde el 2015 se han construido unas 16.000 viviendas en la provincia.

Préstamos para “terminación de vivienda”

En el caso de terminación de vivienda, la obra deberá tener un avance de entre 55% y 65% y los metros a financiar van desde 80m2 (a tasa 0% de interés) hasta 140m2 (tasa 2 y 4% de interés).

En cuanto a los valores, para la opción más pequeña, se requieren 18 cuotas de ahorro previo de $60.515,15, y el préstamo del IPV sería de $6.644.563,82, mientras que los ingresos familiares mínimos alcanzan los $302.575,77.

Tanto para terminación como para construcción de vivienda, el crédito que otorga el IPV será de hasta el 85%, mientras que el 15% restante lo aporta el beneficiario (con las cuotas ahorro). Para hacerlo, dispone de 36 meses o podrá integrarlo en su totalidad en los llamados a licitación que se efectúan cada dos meses.

Construcción de viviendas en Mendoza

Según los datos oficiales, desde el 2015 se han construido unas 16.000 viviendas, a lo que el Gobernador Rodolfo Suarez agregó: “La Nación, más allá de que muestre algunos números, no ha entregado ninguna casa en Mendoza”. Así, lo aseguro el mandatario durante una entrega de viviendas este miércoles en Rivadavia, e incluso, fue más allá y sostuvo que el Gobierno Nacional “abandonó totalmente lo que es la vivienda social y todo tipo de viviendas”.

El Gobernador resaltó que “nosotros somos parte de un equipo que no deja de hacer viviendas en la provincia a pesar de la situación que vive el país” y aseguró que “todos padecemos la inflación, los momentos duros que está viviendo la Argentina, una Argentina que no encuentra el rumbo, una macroeconomía que no está bien llevada y que esperemos que este año cambie”.

Es más, afirmó que “si no es con la ayuda del Estado, es muy difícil acceder a una vivienda en la Argentina porque no hay crédito, hay falta de trabajo, de acceso a recursos para poder tener un techo, así que nosotros estamos junto a los mendocinos y mendocinas entregando viviendas”.

Procrear de Ciudad en Mendoza, ¿qué departamentos se pueden comprar con el préstamo si se tienen sueldos de $200 mil o menos?

Departamentos de Procrear: se necesitan ingresos por $178 mil o más

Las inscripciones “para acceder a una vivienda a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II”. continúan abiertas y podés anotarte en: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos

Para inscribirse a Procrear hay que ganar entre $87.987 (salario mínimo), y $879.870 por grupo familiar, es decir, entre un salario mínimo y 10 de estos. Sin embargo, según los ingresos de cada familia, el sistema mostrará distintos departamentos que es posible comprar. Así, es posible que para poder afectar el 30% del salario (otro de los requisitos), se requiera como mínimo un ingreso de $178.026.66, para afrontar la cuota que inicia en $53.408.

En otro extremo, por ejemplo, quienes ganan cerca de $500.000 (ingresos individuales, o por grupo familiar), en Mendoza podrían optar por 3 opciones distintas:

Departamento de 1 dormitorio, compacto con cochera (49.22 m2 de superficie cubierta). Apto para movilidad reducida. Se le dará prioridad a los inscriptos con certificado de discapacidad. El diseño arquitectónico incluye baño adaptado.

Departamento de 2 dormitorios, mediano, con cochera: superficie cubierta 61,63 m2. Precio: $25.500.000; cuota inicial: $85.119 (ajustable por CVS durante 360 meses).

Departamento de 3 dormitorios, mediano con cochera: superficie cubierta de 83.79 m2. Precio $29.500.000; Primera cuota: $98.471, ajustable por CVS durante 360 meses.

