Flora Dupans Mulé, la joven atleta que lanza a Mendoza al plano internacional

Representó a Mendoza y a la Argentina, actualmente compite en los circuitos de atletismo en Estados Unidos, buscando mejorar en cada paso de su carrera.

Florencia Dupans Mulé es la mendocina prodigio en las pistas de atletismo universitarias en Norteamérica.

Con una historia forjada desde la ambición que no se detiene, Flora Dupons Mulè se consolida como una de las lanzadoras de disco en Mendoza con mayor proyección. Su vínculo con el atletismo comenzó temprano , aunque en la actualidad sigue demostrando su disciplina “A los 11 años empecé atletismo, pero a los 14 empecé a lanzar disco”.

La lanzadora, que dijo presente en los Campeonatos Sudamericanos U18 y U23 disputados en Colombia y Paraguay, donde obtuvo medallas de oro y bronce, también compitió en Bala y repasó sus experiencias y el recorrido que la llevó hasta las pistas de Estados Unidos, país en el que actualmente se encuentra compitiendo con tan solo 21 años de edad.

image
La lanzadora tiene tan solo 21 años y una proyección increíble.

Flora, Mendoza y la Argentina

El recorrido de Dupons Mulè en las categorías formativas estuvo acompañado por resultados de peso a nivel internacional, con medallas en campeonatos Sudamericanos menores que se disputaron en Colombia y Paraguay , logros que marcaron su crecimiento competitivo y la posicionaron como una referencia argentina en su disciplina. Para ella, representar a su provincia y a su país es un sentimiento que se mantiene intacto con el paso del tiempo y así lo contó en dialogo con Los Andes “Siempre es un orgullo llevar la bandera a donde voy tanto en la pista como fuera de ella".

Lejos de conformarse con lo ya conseguido, la lanzadora mendocina se define por una mentalidad de superación constante. Cada marca alcanzada es apenas un punto de partida hacia el próximo desafío, con objetivos que se renuevan día a día y que la empujan a seguir creciendo como atleta y como representante deportiva del país, algo a lo que ya está familiarizada pero " el tiempo y la recurrencia lo vuelven algo que ya he procesado, pero que nunca deja de traerme alegría a mi corazón”

image
La mendocina lleva la Bandera del País en lo más alto.

La ambición que la empuja

Incluso los hitos técnicos funcionan como estímulo para ir por más. Superar determinadas distancias no significa llegar a un techo, sino abrir una nueva etapa de exigencia y trabajo, siempre acompañada de esfuerzo cotidiano y compromiso con el alto rendimiento “Los 50 metros me generan hambre de más, y de cada vez ser mejor atleta y mejor representante, acompañando cada mejora de mucho laburo”.

En cuanto al presente y el futuro inmediato, Dupons Mulè tiene objetivos claros en el plano deportivo. El foco está puesto en el máximo nivel universitario de Estados Unidos, sin perder de vista la competencia internacional con la celeste y blanca“Por ahora estamos apuntando al nacional estadounidense de circuito universitario (NCAA), pero también siempre con la vista en los certámenes internacionales para representar a la Argentina y a Mendoza”.

image
En 2021, fue campeona de los Binacionales en Rosario.

