Video: un productor cuenta cómo perdió el trabajo de un año en apenas 10 minutos durante la feroz tormenta

“Es muy triste que, en 10 minutos, la piedra se lleve el trabajo de todo un año”, plantea Javier Méndez, un contratista de una finca con viñedos en Buen Orden, que perdió la producción con la feroz tormenta del miércoles. Con estas simples palabras, resume la sensación de impotencia que tienen muchos productores, especialmente de la zona Este de la provincia, que se vieron afectados por este fenómeno.

El contratista de Buen Orden, San Martín, Javier Méndez (43) perdió la cosecha de uvas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El hombre contó, abrazado a sus hijos, que les faltaba una semana para levantar la cosecha. Sin embargo, el granizo que cayó tenía el tamaño de un huevo y arrasó con las viñas. El suelo entre las hileras quedó tapizado con las hojas de las plantas y, si bien algunos racimos quedaron, los granos de uva están en su mayoría dañados.

Algunos productores que estuvieron en el camino de la manga de piedra aseguran que han tenido pérdidas del 100% o más, ya que, cuando la planta se ve tan afectada, en la siguiente temporada caen los rendimientos. Por otra parte, quienes cultivan variedades de uva que aún no se habían cosechado, temen que los racimos que no cayeron se pierdan en los próximos días, atacados por la humedad o por el sol, ya que no han quedado casi hojas para proteger las bayas.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas informaron que los radares mostraron zonas afectadas por fuertes precipitaciones. En el Norte se registraron lluvias en todos los departamentos y precipitó granizo en cultivos de Maipú (Coquimbito, Gutiérrez, Luzuriaga, General Ortega, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque) y Guaymallén (Rodeo de la Cruz, Kilometro 8 y Kilometro 11).

Los pocos racimos que quedaron en las plantas, están dañados por la piedra de gran tamaño. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En el Este, las lluvias fueron generales y cayó granizo en San Martín (Palmira, Ciudad, Buen Orden, El Espino, Chivilcoy, Alto Verde y El Ramblón), Junín (Philips), Santa Rosa (Colonia El Marcado, 12 de Octubre, Las Catitas y La Dormida) y La Paz (Ciudad de La Paz). El parte también señala granizo en áreas de campo.

En el Valle de Uco se detectaron lluvias débiles a moderadas en cultivos de Tupungato (La Carrera, San José, Villa Bastías, La Arboleda) y Tunuyán (Agua Amarga, Villa Seca, Vista Flores).

El suelo quedó tapizado por las hojas de los viñedos y de los árboles. Estiman que el daño se extenderá a la próxima temporada. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por su parte, en los departamentos del oasis Sur se registraron lluvias generalizadas en todas las superficies cultivadas y precipitación de granizo en distritos de San Rafael (Villa 25 de Mayo, Cuadro Benegas, Rama Caída, Las Malvinas, Monte Coman y Real del Padre) y General Alvear (Los Compartos, Escandinava y Bowen).