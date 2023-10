Pronóstico para el agro: cuándo podrían llegar las tormentas esta semana

Los productores agrícolas siempre están prestando atención a las condiciones del tiempo, en particular en aquellos momentos en que una helada o una tormenta de granizo pueden arrasar con buena parte o todo el trabajo de una temporada. La buena noticia para esta semana es que se anticipan mínimas por encima de los 8°, mientras que el miércoles se esperan tormentas aisladas.

El pronóstico extendido de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia prevé estas condiciones desde hoy y hasta el jueves:

Lunes. Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 24ºC / Mínima: 9ºC.

Martes. Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del este. Máxima: 25ºC / Mínima: 8ºC.

Miércoles. Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas , vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera. Máxima: 24ºC / Mínima: 9ºC.

Jueves. Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 27ºC / Mínima: 9ºC.

Heladas

Es probable que varios productores respiren aliviados al ver que, al menos hasta el jueves, no se esperan mínimas por debajo de cero. De hecho, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que se extiende hasta el próximo domingo, muestra que los registros se irán elevando un par de grados. Es que el jueves pasado, la primera helada tardía de la temporada, si bien no fue generalizada, llevó las temperaturas a -4° C en algunas localidades, por lo que ya se anticipan daños en los cultivos.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas señalaron que, a partir de mañana, comenzarán un recorrido por las zonas que podrían haber sido afectadas, para hacer un relevamiento inicial. Se debe recordar que, en general, los efectos de los registros por debajo de cero en el material vegetal se notan con el pasar de las horas. Por otra parte, la ley establece un período de 20 días para comenzar a recibir denuncias por parte de los productores y se abre un lapso de otros 10 días hábiles para poder concretarla (este año, sólo de manera digital, a través del sistema SIA).