Polilla de la vid: ya se completó el 50% de los tratamientos aéreos

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) ya ha completado el 50% de los tratamientos aéreos en los oasis Norte y Este para el control de la lobesia botrana o polilla de la vid. El servicio comenzó a prestarse el 15 de octubre y la dinámica de trabajo técnico y las condiciones favorables para el desarrollo del servicio han permitido avanzar en la mitad del territorio con las acciones de control en esta tercera etapa del operativo 2022/2023.

Este servicio que presta el Iscamen a los productores se basa en el manejo integrado de la plaga en grandes áreas e incluye acciones en 124.000 hectáreas de vid de los departamentos de Lavalle, Luján, Maipú, Junín, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa.

Estado de avance de los tratamientos aéreos para el control de la polilla de la vid de la campaña 2022/2023. Gentileza Iscamen

La condiciones favorables y la incorporación de nuevas unidades permitieron avanzar en el cronograma de aplicaciones previsto, lo que resulta positivo respecto del control de la plaga. Las actividades entre el 25 y 30 de octubre continuarán de la siguiente manera, aunque está sujeto a modificaciones por causas climáticas u operativas:

Santa Rosa: Las Catitas, Santa Rosa.

San Martín: Alto Verde.

Rivadavia: La Central, El Mirador, Los Campamentos, Andrade, Medrano, Los Árboles, Reducción.

Junín: Rodríguez Peña, os Barriales, Junín.

Maipú: San Roque, Barrancas.

Luján de Cuyo: El Carrizal, Ugarteche.

Asimismo, próximamente se realizarán acciones de repaso en puntos específicos tratados oportunamente.

Hasta el momento, el operativo de control incluyó etapas previas de asistencia con entrega de emisores de feromonas e insecticidas específicos para productores de determinadas áreas de la provincia.

El Servicio de Tratamientos Aéreos se ha priorizado en fincas en estado de abandono, con riesgo fitosanitario, y como complemento de los tratamientos que realicen los productores de los oasis Norte y Este. Estos deberán mantener el cultivo protegido hasta el 10 de noviembre inclusive, comenzando las aplicaciones desde el momento en que el viñedo presente racimos florales de 5 a 7 centímetros de longitud. La fecha de inicio del tratamiento depende de la variedad y la zona, por lo que cada productor debe estar atento al estado de su viñedo.

Como en las campañas anteriores, en las cuales el servicio se desarrolló con absoluta normalidad, se emplean productos registrados y autorizados por el Senasa y amigables con el ambiente, que no presentan peligro para flora, fauna, agua, suelo y población en general, tanto por sus características como por las dosis y modo de empleo por parte del programa. Asimismo, no se realizan aplicaciones en zonas urbanas, periurbanas, escuelas, centros de salud, hospitales, etc.

Se contemplan, además, zonas de contención o amortiguamiento de protección hasta lugares de aplicación. Todas las acciones cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza.