Lobesia botrana: en 10 días se realizaron tratamientos aéreos en más de 68 mil hectáreas

La provincia ya cubrió más de 68 mil hectáreas en la primera etapa de control de la lobesia botrana o polilla de la vid. Los tratamientos aéreos se desarrollaron en departamentos de los oasis Norte y Este, y se priorizaron las medidas sobre fincas en estado de abandono y con riesgo fitosanitario. Desde el Iscamen informaron que se continuará con acciones de repaso en áreas ya trabajadas, para favorecer el control de la primera generación de la plaga, siendo fundamental hacia el final de la campaña.

El servicio, que comenzó el 17 de octubre, se realizó en localidades de Lavalle, Luján, Maipú, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz, bajo la supervisión de técnicos del Senasa y del Iscamen, en campo. El clima favorable en las áreas de trabajo permitió agilizar el desarrollo de las actividades y proyectar acciones de refuerzo hasta el 7 de noviembre. El servicio de tratamientos aéreos es complementario al trabajo intrafinca por parte de los productores.

El control de la primera generación de lobesia botrana constituye una medida fundamental para reducir las poblaciones de la plaga durante el resto de la temporada y de esta manera disminuir considerablemente la incidencia del insecto sobre los cultivos, evitando la presencia de daños hacia el momento de cosecha. Por ello, se están realizando acciones de repaso en áreas ya trabajadas y con una mayor incidencia del insecto, según datos obtenidos del monitoreo de la plaga.

Cómo sigue

El cronograma de actividades programado del 28 de octubre al 07 de noviembre, sujeto a modificaciones por razones climáticas u operativas, es el siguiente:

Del 28 de octubre al 01 de noviembre:

Lavalle. Jocolí Viejo, Tres de Mayo, Jocolí, San Francisco, La Palmera, Paramillo, Costa de Araujo y Gustavo André, Paramillo, La Holanda y Costa de Araujo,

San Martín. Nueva California, El Central, El Divisadero y Tres Porteñas

Maipú. Fray Luis Beltrán y San Roque.

Del 02 al 07 de noviembre:

San Martín. Palmira, El Divisadero, Tres Porteñas, Montecaseros, Chapanay, Las Chimbas, Alto Salvador, El Espino y El Ramblón.

Santa Rosa. 12 de Octubre, Santa Rosa, Las Catitas y La Dormida.

Junín. Los Barriales, Junín, La Colonia, Algarrobo Grande, Alto Verde,Phillips, Mundo Nuevo, El Ramblón, Rodríguez Peña, Medrano y Reducción.

La Paz. La Paz.

Rivadavia. Los Árboles, Andrade, Rivadavia, Santa María de Oro, La Libertad, Los Campamentos, La Central y El Mirador.

Maipú/Luján. Barrancas, El Carrizal, Ugarteche y Anchoris.

Acción selectiva

Es importante destacar que los fitosanitarios que se emplean son de la más baja categoría toxicológica existente (banda verde o categoría IV), presentando una elevadísima selectividad de acción para afectar únicamente a la plaga que se busca controlar, no ocasionando efectos sobre abejas, insectos benéficos, animales de sangre caliente o personas en las condiciones de uso y dosis que el programa los utiliza.

Asimismo, no se realizan aplicaciones en zonas urbanas, periurbanas, escuelas, centros de salud, hospitales, etc. Ello, en razón de que las aeronaves que se emplean para esta labor requieren de ciertas condiciones para poder efectuar las tareas sobre áreas donde no se presenten determinados obstáculos como antenas, cableados o edificios.

Se contemplarán zonas de contención o amortiguamiento de 500 metros hasta lugares de aplicación, medida que supera ampliamente los estándares internacionales en la materia. Todas las acciones cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza.