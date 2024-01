La venta de maquinaria creció 32% en 2023, pero el futuro se ve difícil

Si en el pasado eran necesarios el azadón y el arado, hoy sería impensable una finca eficiente sin un tractor. En 2023, para varios fue un buen momento para cambiar su vehículo y así se patentaron un tercio más de unidades que en 2022. Sin embargo, la reciente devaluación de diciembre y las dudas por las políticas de Nación y Provincia (incluido el financiamiento) presagian un primer semestre difícil.

En este diario, ya se había hablado de los buenos números de la maquinaria agrícola en el primer semestre de 2023. Esa tendencia continuó durante el resto del año, según el último informe de patentamiento del Índice Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), publicado esta semana, en la categoría MAVI (Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial).

En concreto, en Mendoza, durante 2023 se patentaron 611 unidades de maquinaria (en promedio, 51 por mes), lo que implica un 31,7% más que las 464 unidades de 2022. Con excepción de abril y septiembre, en todos los meses se registraron mayores ventas con respecto a sus valores del año anterior.

Además, los últimos tres meses de 2023 fueron muy importantes en ventas, con octubre como el mes récord en crecimiento: se patentaron 64 vehículos MAVI, un 82,9% más que los 35 vehículos de ese mes de 2022. En noviembre se patentaron 62 (un crecimiento del 59%) y en diciembre fueron 61 (un 56,4% de aumento respecto a ese mes del 2022).

Por último, vale decir que en Mendoza el valor de 2023 fue el más alto de los últimos diez años que contempla el informe del Indec. A los 611 vehículos MAVI que se patentaron el año pasado, le siguen los 566 del 2017. Por el contrario, el año más bajo de los últimos 10 fue el 2020, con sólo 288, en la época más dura del Covid19.

Un balance complejo

Puertas adentro del sector, las miradas son distintas entre los concesionarios, desde la alegría por tener grandes ventas en 2023 hasta la parálisis en las consultas por los vaivenes electorales.

“La verdad que fue un año muy positivo para Diésel Lange, en donde tuvimos un año histórico de ventas, es decir, rompimos el récord de venta de maquinaria agrícola en Cuyo”, definió Nicolás Cormio, gerente de territorio en Diésel Lange, concesionario de John Deere.

Entre los factores que permitieron eso, Cormio destacó la disponibilidad de vehículos nacionales y que el atraso del dólar oficial (valor de referencia para estas operaciones) motivó a varios para comprar. También colaboraron las líneas del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) y los reintegros del programa Mendoza Activa, que “realmente incentivaron la inversión en el sector agrícola”.

Para Alejandro Soldati, gerente de la sucursal en Mendoza de Grupo Palmero, el balance también es positivo, aunque faltó maquinaria: “En Mendoza, se colocaron en el mercado aproximadamente 500 tractores y 15 cosechadoras. De no haber existido las trabas en las importaciones, y por ende falta de productos, estimamos que se debería haber cubierto una demanda insatisfecha de un 20 a 25% sobre los equipos vendidos”.

Soldati coincidió con factores a favor que señaló Cormio, como el tipo de cambio, el financiamiento del FTyC y el Mendoza Activa. “En nuestro caso y en particular, los programas impulsados por el gobierno de la provincia representaron el 50% de las ventas realizadas”, afirmó el representante local de Grupo Palmero.

Maquinaria agrícola

Menos entusiasta fue Martín Sánchez, director de Agromaq Virdó (concesionario de New Holland), para quien “el 2023 no fue un mal año”. Es que, más allá del interés de productores, la fábrica de tractores de New Holland en Córdoba no podía importar todas las piezas necesarias para los vehículos de baja potencia, y eso complicó la disponibilidad. “En definitiva, te diría que fue un año que estuvo en la media”, analizó Sánchez.

Lucas Gilbert, CEO de Agrocosecha, detalló que hasta la mitad del año “veníamos muy bien”, superando incluso al 2022, pero en el segundo semestre por la crisis política y económica cayeron las ventas y terminaron con una caída del 15 % entre un año y otro. “Teníamos un montón de mercadería importada y no había forma de poder reponerla. No se pudo vender por fuerza mayor y ahí terminaron cayendo las ventas”, señaló Gilbert.

Maquinaria agrícola en 2024

Mirando el panorama, hay algunas nubes que hacen dudar al sector, como la devaluación y el aumento en diciembre del valor del dólar oficial (y por ende, de cuánto se paga por un tractor o una cosechadora). Además, hasta que el sector financiero no se aclare, también será difícil ofrecer opciones claras a los productores.

Nicolás Cormio espera que la macroeconomía se normalice para marzo y el sector retome su crecimiento: “La demanda de maquinaria todavía existe porque el productor necesita recambiar y porque las extensiones de cultivo en Mendoza siguen creciendo”. El gerente de zona Cuyo de Diésel Lange considera que se vienen algunos meses con caída y luego la situación se estabilizará, porque “es una herramienta de trabajo que el productor necesita”.

Martín Sánchez coincidió en que los primeros meses de 2024 serán complicados y espera que para el segundo semestre la situación ya sea mejor. “Las perspectivas del agro son muy buenas y, si se liberan las importaciones, vamos a poder tener todo el porfolio de productos que tiene la marca New Holland”, afirmó el director de Agromaq Virdó, quien recordó que la marca dispone de distintos vehículos para cada economía regional.

Desde Agrocosecha, Gilbert hizo hincapié en los efectos de la devaluación: “Imagínate que un tractor que valía 20 millones de pesos pasó a valer más de 40, entonces el número así en crudo ha sido muy duro para el productor”. Desde mediados de diciembre (tras la última devaluación) cayeron con fuerza las consultas por maquinaria y la esperanza de Gilbert es que, con la cosecha gruesa nacional de abril y mayo, la economía argentina se estabilice.

Soldati coincidió en un primer semestre difícil, sumado a que a fines del 2023 no pudieron ingresar cosechadoras y repuestos para el inicio de la vendimia 2024. Además, el gerente local de Grupo Palmero explicó que el aumento abrupto del dólar complicó ventas en proceso (sobre todo en pequeños y medianos productores) y muchos van a esperar el reacomodamiento de precios y las medidas nacionales y provinciales antes de invertir.

Despiece: Por encima de la media nacional

El pasado lunes 15 de enero, el Indec publicó el informe “Índices de patentamientos. Cuarto trimestre de 2023″. Al ser el último del año, el documento presentó también los números de todo el 2023. La tabla de datos permite comparar por jurisdicciones y también si se trata de automóviles, motovehículos, transporte y carga, acoplados y MAVI (Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial).

“En diciembre de 2023, el Índice de patentamientos de MAVI muestra una baja de 9,6% respecto a igual mes de 2022. El acumulado enero-diciembre 2023 presenta una caída de 9,8% respecto a igual acumulado del año anterior”, se puede leer en el documento. Es decir que, mientras que en Mendoza ese patentamiento creció 31,7%, a nivel nacional bajó 9,8%.

El informe también detalla que en diciembre de 2023 se registraron 909 patentamientos de MAVI en el total del país, mientras que en Mendoza ese mes se patentaron 61. Del total nacional, el 53,4% corresponde a vehículos fabricados en Argentina y el 46,6%, a importados.

Cuadro de patentamientos.

¿Por qué un productor debería invertir en maquinaria?

Nicolás Cormio, Diésel Lange

“En el mediano plazo, una vez que la economía se encarrile nuevamente, el parque de maquinarias en Cuyo necesita continuar con un importante recambio. El crecimiento en los espacios cultivados también van a demandar maquinarias y, por último, el acceso a las nuevas tecnologías que harán más eficiente y rentable la producción también permitirán que los productores se decidan por continuar invirtiendo”.

Martín Sánchez, Agromaq Virdó

“Los productores que hoy se han tecnificado son los productores que han crecido mucho. Te quiero decir con esto que la agricultura es un gran negocio. Por ahí uno escucha a los productores quejarse y la realidad es que cuando vos sos eficiente y utilizás tecnología de última generación, los números cambian radicalmente. Ese sería el punto, es un gran negocio si sos eficiente”.

Lucas Gilbert, Agrocosecha

“El productor tiene que tener claro que es necesario hoy día mecanizar para poder reducir costos y ser más eficiente en lo que uno produce. De esa manera, los cultivos son mucho más rentables y pueden competir en cualquier lugar del mundo. De la manera contraria, si el productor no renueva su maquinaria, no tecnifica, no es más eficiente, como todo, deja de ser competitivo, no va a tener rentabilidad y no va a ser sustentable en el tiempo”.

Alejandro Soldati, Grupo Palmero

“La tendencia de los últimos años ha sido la mecanización de la cosecha e ir hacia nuevas maquinarias de modelos más sustentables y automatizados. La mecanización facilita y reduce el trabajo pesado, disminuye la mano de obra, mejora la productividad, la calidad de cosecha y el uso eficiente de los recursos. Por estas razones, los productores deberían seguir invirtiendo”.

