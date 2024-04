Cayó más del 56% el patentamiento de maquinaria agrícola en marzo

Los patentamientos de maquinaria agrícola, vial e industrial tuvieron una fuerte caída interanual, que alcanzó al 56,2% en marzo, mientras que el acumulado entre enero y marzo de 2024 presentó una contracción del 48,2%, comparado con el primer trimestre del año pasado. Los datos surgen del Índice de Patentamientos que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De las 461 unidades que se patentaron en todo el país durante el primer trimestre -el 61,6% corresponde a máquinas de fabricación nacional y 38,4% importada-, en Mendoza solamente fueron 25, lo que significó un saldo negativo del 51,9% en la variación interanual.

Carlos Porta, de Porta Maquinaria, reconoció que esta es una época de vacas flacas: “hay muchas preguntas, hay interés en la gente, pero las ventas no se concretan”. Y detalló que esto se debe, en parte, a que “los precios de la maquinaria todavía no se reacomodan”. Dentro de este panorama complejo, resaltó el regreso de opciones de financiación: “antes se vendía a 30 y 60 días, y ahora los plazos se están estirando hasta 120 días. Hace mucho que no se veía eso”, comentó.

Más allá de la quietud, Porta también aseguró que se podría considerar una situación propia de la época en que se encuentra Mendoza, ya que “recién está terminando la cosecha y hasta que los productores comiencen a hacerse del dinero por la venta de los productos, el mercado casi no se mueve”.

Por último, el empresario remarcó que mantiene la esperanza de que a mitad de año empiece a moverse el mercado y, en comparación a lo que ocurría el año pasado, “ahora sí hay stock, tanto de maquinaria como de tractores, de industria nacional e importado. Se están entregando a los 20 días, cuando antes era con suerte a los 2 o 3 meses”, afirmó.