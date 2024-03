Elbio Laucirica: “Es una falacia pensar que si exportamos en Argentina no se va a poder comer carne”

Elbio Laucirica, productor ganadero y presidente de Coninagro, habló con Los Andes y advirtió sobre la situación que atraviesa el campo. Sostuvo que los efectos de la sequía del 2023 continúan afectando, y muchas actividades aún no han logrado recuperar su producción y el mercado refleja esta situación con exportaciones a precios bajos y un consumo en declive.

-¿Le preocupa que vuelvan las retenciones al campo?

-Esa es justamente una de las inquietudes que nos preocupan en este momento. En principio vamos a hacer una composición de lugar. El gobierno nacional ha respondido a algunas necesidades que veníamos planteando como la liberación de los mercados, un proceso de desregulación quitar los cupos de exportación. Se dieron unos primeros pasos muy auspiciosos. Hemos transmitido al gobierno que tenemos que continuar en este camino.

El gobierno basa la salida de esta situación desesperante que se vive socioeconómicamente en el país a través del desarrollo de la economía. Y justamente los derechos de exportación son contraproducentes; aumentarlos, y ya el derecho de exportación es contraproducente a esto porque es un impuesto regresivo. Así que haber retirado el paquete fiscal en su momento fue muy promisorio. Hoy tenemos la inquietud de si lo va a volver a restituir o no, pero entendemos, y esto es personal, que si en su momento le pudimos explicar y pudieron dar un paso atrás, esperamos que ahora podamos hacerlo.

-El beneficio de la devaluación no fue tan importante…

-No, no es lo mismo una economía que exporta el 20% que una que exporta todo. Entonces el beneficio de la devaluación no es igual y las economías regionales se ven muy afectadas en los costos internos por la inflación. Así que lo entendió el gobierno, llevó al 0%, mantuvo el 0% en las economías regionales. Hubo algunas discusiones con el tema del vino, pero finalmente quedó en el 0% y nosotros seguimos sosteniendo el tema de que los derechos de exportación son contraproducentes aun con los propios objetivos de desarrollo económico que tiene el país, que tiene el gobierno.

-¿Cómo viene la cosecha en la pampa húmeda?

-En un principio y a raíz de la debacle del año pasado, se esperaba una cosecha muy buena, muy buena, espectacular, pero algunas condiciones de sequía en algunas zonas se siguieron manteniendo. Esto hizo que vamos a tener rindes en algunas zonas buenas, en otras regulares, en otras malas. No va a ser tan generalizado como fue el año pasado, pero hay zonas que no vamos a esperar, no tenemos que esperar los rindes que en un principio se suponían.

-¿Y cuánto están calculando?

-No tengo datos ciertos porque hasta que no entren las cosechadoras no te lo puedo decir. Hay estimaciones y hay zonas más afectadas que otras. Por ejemplo, zonas que ya prácticamente han cosechado el trigo y que no tuvieron los rindes esperados. No tengo en mente en este momento el dato de cuánto fue la cosecha finalmente de trigo, pero hay otras zonas donde las lluvias cayeron bien y fueron oportunas y en otros lados los maíces y las socas están muy sufridas.

¿Y los precios internacionales de la soja, cómo vienen?

Se cayeron. Probablemente el mercado internacional y los precios internacionales vienen en baja, con muy pocas perspectivas de subida y esto ha hecho que además de los rindes no vamos a tener los ingresos en divisas que eran esperables. Por otra parte, y esto es un planteamiento que en cuanto tengamos oportunidad de lo que vamos a hacer al gobierno, nosotros avizoramos que hay mucha expectativa de que la evaluación benefició a la producción principalmente de granos, pero como te decía, beneficia a aquellos que exportan más que a los que trabajan para el consumo interno. Pero por otro lado, el impuesto país que se puso al dólar para importar ha hecho que todos los insumos dolarizados se vieran sustancialmente aumentados, incrementados. Esto, más los efectos de la inflación, hace que la baja de los precios, como vos muy bien notás, ha hecho que la ecuación económica sea mala. Vamos a tener menos dólares, pero el tema es que nosotros no solamente tenemos en cuenta eso, sino también los números para el año que viene, que es lo que nos brinda el incentivo a producir más, producir menos, usar un paquete tecnológico más caro con más posibilidades de rendimiento o no.

¿Qué va a pasar con la carne?

Yo soy productor ganadero. Nosotros el hecho de que hayan liberado la exportación, que hayan sacado los cupos de exportación, que poder vender esto y que esto no, que poder vender aquello y aquello no, que si bien muchas veces los controles son laxos y terminan vendiéndose cosas que estaban prohibidas, esto no da transparencia al mercado. Y esto finalmente para el productor genera más imprevisibilidad, incertidumbre que otra cosa y nos afecta mucho en los precios principalmente. Nosotros exportamos todo. La carne nos exporta todo. En gran parte el consumo interno depende de la capacidad de compra de la gente. Claro, pero la excusa del gobierno anterior o el relato era: si les dejamos exportar todo, en Argentina va a quedar el hueso. La gente no va a poder comer milanesa. Básicamente iba por ahí, no va a poder comer asado.

¿Eso es real o no?

Eso es una falacia. Porque no exportás la vaca. En primer término, gran parte de lo que mejoró los números del productor es el mercado chino, que se llevaba una categoría que no se consume en el país, que es la vaca de refugo. Por otro lado, la cuota Hilton, que es la que paga sobre precios, vamos a decir, los paga sobre determinados cortes. El lomo, los cuartos traseros. Y el asado queda como remanente, que es justo lo que nos gusta a nosotros. Queda como remanente en el país. Entonces, ¿esto qué hacía? Que si te pagaban muy bien esto, vos podías tener en la carnicería a un precio más accesible al consumidor argentino, los cortes que nos gustan. Eso es lo que hizo Uruguay, puso los asados baratísimos porque exportaba carísimo todos los otros cortes de la vaca. En estas cosas hay mucha ideología, hay muchas opiniones diferentes en cuanto a cómo enfrentar las demandas del mercado y nosotros insistíamos en que debíamos buscarle un equilibrio y que justamente favorecer la exportación. Además, otra cosa, si vos das las perspectivas, liberas la exportación, das incentivos a la producción, te alcanza para exportar y alcanza para comer.