El INV, junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, lanzó un ciclo de 20 cursos gratuitos

El Instituto Nacional de Vitivinicultura junto a la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación comenzó un ciclo de 20 cursos de formación profesional basados en la Economía del Conocimiento, en el marco del Plan de Formación Profesional y Continua.

Un punto a tener en cuenta es que estos cursos son gratuitos y serán certificados por el MTySS e INV. En todos los casos, la capacidad es limitada, entre 30 y 50 personas y se dictarán bajo modalidad virtual y asincrónica en la plataforma Moodle del INV.

El miércoles 4 de agosto cerraron las inscripciones de los primeros 5 cursos y entre el 16 de agosto y el 27 de agosto están abiertas las preinscripciones de los próximos 10, los cuales están sujetos a disponibilidad de cupos.

El presidente del INV, Martín Hinojosa, indicó que esta propuesta formativa, enmarcada en programas educativos, responde a los lineamientos de gestión del INV, vinculados al fomento de la actividad Vitivinícola en todos sus aspectos. “Se reconoce a la innovación tecnológica como un elemento central para modernizar la vitivinicultura, apuntando especialmente a la eficiencia del uso del recurso hídrico y al desarrollo de nuevos productos, envases y sistemas de comercialización tendientes a incrementar el consumo y ventas tanto en el mercado interno y como en el externo, manteniendo o mejorando la calidad de los productos. La propuesta tiene gran potencial respecto a la incorporación (y certificación) de saberes, habilidades y competencias no sólo para perfiles laborales demandados por la industria Vitivinícola, sino también en los proveedores de bienes y servicios como es el caso de marketing digital y elementos diferenciadores de productos como las etiquetas, la programación (fundamental para el desarrollo del e-commerce, sistemas de gestión online) y el servicio de gestión de riego intra-finca”, remarcó el Martín Hinojosa.

Asimismo, agregó que estas capacitaciones forman parte de los objetivos planteados como son: volverle a darle un rol protagónico al Instituto, fomentar la comercialización, promover el diálogo con referentes de la cadena vitivinícola, y, por último, mejorar la eficiencia del riego, en respuesta a la emergencia hídrica que es una problemática estructural del sector. En base a esto “es que capacitar y proveer de conocimientos y habilidades al sector es fundamental para cada uno de estos objetivos que me planteé”.

Por su parte, el responsable de la Agencia Territorial, Gonzalo Navarro, destacó que esta capacitación profesional se ejecute en Mendoza. Expresó que este servicio de educación tiene como fin la inserción laboral de los chicos y chicas que no han podido desarrollar una carrera universitaria o que no han podido finalizar alguno de los procesos educativos formales. “Es una herramienta concreta de conocimiento para la inserción al mercado laboral. El servicio educativo tiende a achicar la brecha que en estos tiempos tiene que ver con el acceso a las nuevas tecnologías y no solo tiene que ver con la conectividad, sino también con el hecho de adquirir los conocimientos específicos que el mundo hoy exige”, explicó el funcionario, al tiempo que agregó que esta formación logra vincular a la juventud, a la economía del conocimiento, a la formación concreta para la inserción laboral y a la vitivinicultura.

Objetivos de las capacitaciones

Este ciclo de capacitaciones tiene el objetivo de incrementar las capacidades, habilidades y el perfeccionamiento profesional de trabajadores y trabajadoras de la cadena productiva vitivinícola, atendiendo a las necesidades de recursos humanos capacitados que el sector requiere, promoviendo competencias tecnológicas que faciliten la inserción laboral, la readaptación profesional y la reconversión ocupacional que impacte positivamente en el desarrollo industrial y comercial. Asimismo, por medio de estos cursos se busca potenciar las habilidades de trabajadores y trabajadoras, posibilitando el acceso a la actualización de sus niveles de formación, acorde a los veloces y profundos cambios de las innovaciones tecnológicas que transforman el mundo del trabajo, permitiendo así ampliar y potenciar las oportunidades de empleabilidad.

Los cursos de formación estarán destinados principalmente a participantes de los programas y acciones de empleo ejecutadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; a profesionales de distintas disciplinas, enólogos, sommeliers y personal de empresas vitivinícolas de diversos niveles y áreas; emprendedores y emprendedoras del sector vitivinícola; y operarios y personas que trabajan en bodegas o en empresas proveedoras de servicios al sector.

Duración de los cursos

- Inclusión Digital: comienza el 6 de septiembre y termina el 7 de noviembre.

- Gestión de emprendimientos vitivinícolas: comienza el 6 de septiembre y termina el 14 de noviembre.

- Comercialización y Marketing Vitivinícola: comienza el 6 de septiembre y termina el 14 de noviembre.

- Comercializació digital y Gestión de Redes Sociales/Marketing: comienza el 6 de septiembre y termina el 14 de noviembre.

- Gestión de Exportaciones Vitivinícolas (2 cursos): comienza el 6 de septiembre y termina el 14 de noviembre.

- Telemetría aplicada al riego intrafinca: comienza el 20 de septiembre y termina el 31 de octubre

- Realidad aumentada para el uso en etiquetas de vinos (2 cursos): comienza el 6 de septiembre y termina el 7 de noviembre

- GIT LAB: comienza el 6 de septiembre y termina el 24 de octubre

Las preinscripciones para estos 10 cursos estarán abiertas hasta el 27 de agosto y las mismas están sujetas a disponibilidad de cupos.

Página: https://www.argentina.gob.ar/inv/capacitaciones E-mail: formacionprofesional.inv@gmail.com