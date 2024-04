Con un panorama desafiante, el orégano avanza hacia el segundo corte

Con Mendoza como un referente nacional, el sector del orégano ya completó el primer corte a inicios de este año con resultados favorables y ahora está comenzando la segunda parte. Los productores destacan que hay buenos precios y volúmenes, aunque se preguntan cómo impactará el continuo aumento de costos y la caída del poder adquisitivo.

Tradicionalmente, el orégano en la provincia suele tener dos cortes: uno entre diciembre y enero, y otro entre abril y mayo. Hasta fines del año pasado, y luego de un 2023 con cosechas bajas por las heladas del año anterior, se especulaba que podía faltar de esta aromática y eso motivó a varios productores a plantar.

“Hasta antes de la cosecha de diciembre el panorama del orégano fue aumentando bastante porque se especuló que iba a faltar, que había poco, aunque en realidad no fue tan así, terminó quedando producción del año anterior”, comentó Gonzalo Appiolaza, cofundador de Mardegan Especias y Orégano, para quien fue un año “bastante movido”.

En cuanto a los precios, se pagó al productor entre $2.000 y $2.300 el kilo de primera calidad, aunque mientras sube la oferta baja el valor. “Ahora hay mucho orégano, entonces eso hace que el pequeño productor o el mediano productor quiera vender. Y como ahora hay bastante, ha ido bajando el precio por una cuestión de oferta-demanda”, comentó Appiolaza. Al principio del primer corte se pagaba en torno a los $2.300, y en esta época en torno a $1.700 o $1.800.

Lucas Donnantuoni, productor y parte de la empresa familiar Aldo Donnantuoni (principal referente en esta aromática), coincidió en que se dio una buena cosecha y en que el kilo de orégano de primera se pagó en el campo entre $2.000 y $2.300. De todos modos, remarcó que el precio depende de la calidad del producto, el cuidado y el tratamiento que se le haga.

“El volumen de orégano fue bueno, rindió bastante más que el año pasado, los rendimientos fueron buenos. No así la calidad: el año pasado fue todo bueno porque no llovió casi nada, la lluvia es lo que afecta más. Y este año hubo más orégano manchado, más oscuro. También hubo orégano bueno, pero más mezclado, no fue todo de primera”, comentó Donnantuoni.

Desde la Sociedad Rural del Valle de Uco comentaron que el primer corte en enero fue un poco atrasado, pero se dieron buenos rindes y como hubo pocas lluvias no se perjudicó tanto el producto. Así lo comentó Pablo Chiconi, productor y vicepresidente de la entidad, para quien “el precio anda medianamente bien, nos estamos defendiendo, se paga entre 2.000 y 3.000 por un kilo de orégano de buen color verde”.

Además, Chiconi recordó que hace dos temporadas el precio de la aromática estuvo muy planchado, “no sé si era por exceso de oferta o que era difícil de importar”, pero que actualmente hay demanda y se está mejorando también la situación de quienes comercializan, creando nuevos mercados. La provincia exporta a Brasil y hay buenos lazos con Sudamérica, pero Europa es más difícil por sus altas restricciones fitosanitarias.

La producción de esta aromática es muy importante para la provincia

El panorama del mercado

A la hora de analizar el futuro cercano del sector, una preocupación que se repite con otros cultivos es el aumento sostenido de los costos. Por otro lado, como la mayor parte se destina al mercado argentino y no es un producto básico, la caída del poder adquisitivo puede relegar su consumo.

“El panorama ahora está todo medio parado por la situación del país y el orégano no es algo de primera necesidad. Entonces si hay que recortar en algún lado, ¿en qué recortan? En el orégano. No es como el pan, la carne, algo que sea imprescindible para comer”, comentó Lucas Donnantuoni. Ahora el mercado está tranquilo y a la espera de los segundos cortes que dan las plantas jóvenes.

Además, Donnantuoni comentó que los precios podrían ser mejores, pero en parte eso es culpa de los acopiadores que adulteran el producto y de productores que, aún sabiendo que lo hacen, les venden la aromática para adulterar. “Cuando querés subirle el precio en Buenos Aires, que es donde más se vende, te dicen ‘no, este me vende más barato’, pero eso es porque está adulterado”, comentó este productor y comercializador.

Gonzalo Appiolaza consideró que, tras el aumento de precios hasta noviembre, hoy los valores están en análisis por el aumento de la oferta de orégano y también porque van dependiendo de la macroeconomía del país: “El precio, como te decía, ha logrado establecerse en números muy competitivos y buenos para productores y acopiadores, creo que logró equilibrarse en base a la inflación que ha tenido el país”.

Hacia adelante, habrá que ver el precio y el volumen de orégano importado, así como los aumentos generales. “Hay que analizarlo un poco más en contexto, día a día o mes a mes, para entender el tema inflacional, la situación del país, los costos productivos, con combustible, tractores o mano de obra, para ir viendo la rentabilidad que tiene el productor y acomodar los precios en base a eso”, analizó el cofundador de Mardegan.

Para Pablo Chiconi, una preocupación que afecta en especial a quienes usan riego por goteo es el aumento de las tarifas de electricidad: “La energía eléctrica ha aumentado, se han ido los costos muy altos, yo que tengo por goteo lo vivo en persona. Ahora el precio de la energía se ha triplicado, se nos va mucho en mantener los pozos”.

El lado positivo que ve Chiconi es que los precios están “medianamente bien, como para ir tirando”, aunque duda de cómo será la situación más adelante. Así mismo, remarcó la preocupación por la adulteración y la importación de orégano desde Perú o Turquía. “La calidad que tenemos nosotros no se asemeja en nada, pero la gente lo ve más barato y lo compra”, aseguró.

En Mendoza se producen varios condimentos con destino principalmente al mercado interno. Foto: Orlando Pelichotti

Se viene el segundo corte

En abril suele darse el segundo corte del orégano, y ya varios están con ese tema. Tal como explicó Chiconi, contingencias climáticas como el Zonda perjudicaron a viñedos y ajos, pero no al orégano, además de que subieron los niveles de agua en pozos y mejoró el riego por canal, así que hay buenas expectativas para esta segunda parte.

“Yo creo que a fines de abril o a mediados de mayo va a venir bien el segundo corte porque está haciendo calor, eso hace que el orégano crezca. Quien lo haya cuidado, curado bien y tratado con abono va a tener un muy buen segundo corte, todo eso influye mucho en el rendimiento por hectárea”, afirmó el vicepresidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

Según Appiolaza, es posible que el segundo corte se extienda un poco, y ya se está viendo un buen nivel por el clima: “Hemos tenido un verano muy bueno, inclusive ahora otoño con temperaturas de 30 grados. Eso para el cultivo es bueno, se extiende la cosecha y se espera inclusive mejores rendimientos. Muchos especulan con el frío, pero también es cierto que cuesta secarlo, entonces otros empiezan antes”.

Appiolaza es muy optimista respecto al segundo corte y la cantidad de producto, por haber muchas plantaciones jóvenes: “Hay una buena expectativa de cosecha en cuanto a volumen, por lo que te dije anteriormente, hay muchas plantaciones de primer año donde vas a tener eso, sin lugar a dudas segundos cortes en general. Se especula que va a haber buena cantidad de orégano para fin de este año”.

La principal productora de orégano

Según datos de la Provincia al año 2022, con 850 hectáreas Mendoza concentra alrededor del 50% de la producción nacional de orégano, lo que la pone en primer lugar frente a otras como Córdoba (25%) o San Juan (15%). Puertas adentro, se destaca el departamento de San Carlos con 830 ha, muy por delante de Luján de Cuyo (23 ha) o de San Rafael (3 ha).

Incluso, dentro del departamento valletano están los distritos de Pareditas, la “Capital Nacional del Orégano” con una fiesta dedicada al cultivo en cada enero, y el de Chilecito, famoso por sus aromáticas. Ambas zonas tienen una alta amplitud térmica, con un aire frío que a veces comparte temperaturas mínimas con Malargüe. Esa amplitud es la que ayuda a potenciar el aroma del orégano, y por eso destaca tanto.

En San Carlos se ha dado una especialización en el cultivo, con tradición, maquinaria adaptada para estos trabajos (trilladoras, zarandas, etcétera), y empacadores dedicados al tema. Con alrededor de 190 productores en toda la provincia, otros distritos de producción son Eugenio Bustos, Tres Esquinas, Casas Viejas, El Cepillo, La Consulta, Villa de San Carlos y Paso de las Carretas.

Otro punto a tener en cuenta es que se trata de una plantación que demanda mucha agua en primavera y verano. Sin embargo, hay que tener cuidado con las lluvias, porque una vez que se cosecha no se puede mojar, a riesgo de mancharse y perder calidad estética. Por eso, se suele cortar a primera hora de la mañana, se seca durante el transcurso del día y a la tarde se lo resguarda de las lluvias de verano.

