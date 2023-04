Orégano: la cosecha mermó y hay incertidumbre por los precios

La provincia de Mendoza es una de los grandes referentes en la producción de orégano nacional, con más de la mitad, principalmente concentrada en el departamento de San Carlos. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el sector enfrenta una merma que ronda el 30% en la cosecha, al menos en el primer corte que finalizó a mediados de febrero (se espera el segundo corte en mayo).

Como para el resto de los cultivos de la provincia, las heladas tardías de los meses de octubre y noviembre de 2022 dejaron su huella, afectando el crecimiento de las plantas y dando un menor rendimiento del orégano mendocino, con bajas que promedian el 30%, aunque puede llegar a superar el 50% en algunas zonas, tal como lo comentaron distintos productores. Asimismo, esto trajo aparejado un retraso en el primer corte, postergando la cosecha hasta mediados de febrero, que se ha replicado en el segundo, que recién ahora está comenzando en algunos casos.

“Estaba algo tierno el orégano, por decirlo de alguna forma, y se vio afectado por las heladas. Quemó por lo menos 10 centímetros de la planta y encima lo trozó”, sostuvo Pablo Chiconi, productor de orégano y vicepresidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco.

Aldo Donnantuoni, productor de orégano y referente del sector, estimó la caída en un 30%. “Esto es consecuencia de la helada, porque una vez que se hiela la planta no crece más ese orégano. Se da una crecida en los costados, pero ya viene con hoja más chica, flor más chica y eso se traduce en menos kilos”, declaró.

Gonzalo Appiolaza, productor y fraccionador de orégano de San Carlos, coincidió en esta observación y planteó que la afectación ha sido diferente en las distintas zonas del departamento: “En el órgano no tenés pérdidas totales, sino que el problema es que tenemos una caída bastante fuerte de rendimientos, porque lo que hace la helada es frenar el crecimiento. No ha sido igual en todos lados, tenés lugares donde se ha notado más del 50% de baja y otros donde ronda el 40% de merma”.

Justamente el departamento del Valle de Uco es la zona de referencia en este cultivo, con distritos como Pareditas o Chilecito a la cabeza. Incluso, para 2021, el 90% de las más de 1.100 hectáreas con las que cuenta Mendoza se concentraban allí. “Antes el cultivo se concentraba más bien en el sur de San Carlos, pero hoy estamos hablando que se produce en todo el departamento. Entonces, eso significa que tenés sectores como, por ejemplo, Tres Esquinas, que son las zonas más frías, donde las heladas han afectado más, pero hay otra con temperaturas que no son tan bajas donde hay menos merma”, dijo Appiolaza.

San Carlos es el departamento en el que más se cultiva orégano en Mendoza.

Incertidumbre en los precios

De acuerdo a las estadísticas recolectadas por Instituto de Desarrollo Rural (IDR), que cuenta con un sistema de registros de operaciones comerciales en finca o en callejón (sin flete), con cosecha incluida y sin IVA, de los principales productos frutihortícolas y en las principales zonas productivas de la provincia, durante la segunda quincena se pagó el kilogramo de orégano mendocino a $550 al productor. Se trata del producto mendocino en el Valle de Uco, y el incremento promedio respecto al mismo periodo del año anterior es del 83,33%.

Este es el precio más bajo al que se puede encontrar el orégano en la provincia, ya que el orégano cordobés promedió en el Valle de Uco un precio de $600 por kilo. En tanto, para el compacto, en la zona del Cinturón Verde (Guaymallén, Maipú y Luján), el precio por un kilo llegó a los $700.

Sin embargo, el precio, como sucede con la mayoría de los productos del país, es una incertidumbre por estos días. Aldo Donnantuoni, al respecto opinó: “Los precios siempre están para atrás, porque los mayoristas que compran desde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o donde sea, lo compran, pero se toma su plazo para pagarlo. Entonces, cuando uno repone esa mercadería, ya no le alcanza para comprar lo que vendió. Es una incógnita”.

Según analizó Pablo Chiconi, hoy el productor puede llegar a recibir $700 por cada kilo de orégano, una cifra ampliamente superior a los $200 o $300 que se le pagó el año anterior. En este sentido, mencionó las exportaciones como un factor determinante para la suba: “Muchos de los que se dedican a comercializar están exportando porque les conviene el valor del ‘dólar agro’ a $300. Además, Perú no está sacando el orégano con una calidad tan buena como la de nosotros. Eso es importante y hace que el valor se incremente”.

A la menor disponibilidad por la baja en la cosecha, sumada a la interesante oportunidad que les da la exportación para mejorar los precios, Appiolaza señaló un tercer factor que está íntegramente relacionado con la producción y la alternancia que algunos hacen con el cultivo de ajo.

“El orégano es mucho más económico, si se lo compara con el ajo. Entonces, cuando tenés años malos para el ajo en cuanto a los precios, como ha sido este, donde el productor queda bastante desacomodado económicamente, ante la nueva siembra se inclina por el orégano”, explicó Appiolaza.

Esta es una realidad que recién se verá reflejada en la cosecha de 2024, pero, ¿qué pasará este año? De acuerdo a Appiolaza, hacia el último cuatrimestre del año se hará sentir la merma en el orégano, ya que en el 2023 no se bajó la cantidad de hectáreas que correspondían al ajo. “Es un año donde vamos a tener probablemente un poco más de hectáreas plantadas y más kilos”, afirmó. “Pero ahora ha habido menos orégano, no solamente por una cuestión climática, sino también por una cuestión productiva, porque veníamos de unos años donde la gente se fue al ajo”, señaló el productor.

“El ajo es un cultivo que te da posibilidades de un rendimiento económico mucho más alto que el orégano, pero este es más bien estable. El ajo, la zanahoria, son productos que nosotros les llamamos como la ruleta, donde apostás y puedes hacer mucho dinero o te puede ir mal. Con el orégano los precios más o menos están fijos, con aumentos pequeños, y con mayor predecibilidad”, detalló Appiolaza.

El precio del orégano es incierto para esta temporada.

A la espera del segundo corte

Aldo Donnantuoni comentó que en su caso ya han empezado con el segundo corte y que hasta el momento “viene bien” porque está seco. “No llueve y bueno eso ayuda, al menos para algunas cosas. En el caso de la cosecha de orégano le ayuda porque no se mancha, no se pone oscuro, entonces sale verde, aunque no deja de ser segundo corte y tiene más hojas que flores, cuando sabemos que en el orégano, como en otras aromáticas, las flores o el fruto es lo que tiene más sabor”, aseguró este referente local.

Distinta es la situación en el caso de Gonzalo Appiolaza, donde todavía están esperando para cortar. “El segundo corte viene muy bien y, si bien ya se podría empezar a cortar, este clima, con temperaturas muy agradables, incentiva a dejarlo un tiempo más y no apurarnos a cortar, porque sin duda la plata todavía se sigue expresando y se tratan de aprovechar un poco más. Yo calculo que a mediados de mayo van a empezar la mayoría a cortar”, analizó este productor y fraccionador.