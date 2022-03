“Ya me estás faltando”: el emotivo mensaje de Carmela Bárbaro para despedir a Gerardo Rozín

Carmela Bárbaro recordó a su ex esposo y padre de su hija, Gerardo Rozín. La periodista se ausentó del programa Momento D, ciclo a cargo de Fabián Doman donde se desempeña como panelista, para acompañar a su ex.

Pendiente del estado de salud de Gerardo Rozín, se mantuvo a su lado durante los últimos meses. Luego del anuncio de su muerte, Carmela esperó hasta el día domingo para usar su cuenta de Instagram y despedirse.

“¿Cómo se elige una foto? ¿Una sola? ¿Cuántas fotos pueden mostrar lo que viviste con una persona?”, comenzaba su publicación. Dentro del posteo colocó una fotografía junto a su hija y familiares en un cumpleaños de la pequeña.

Posteo de Carmela Bárbaro despidiendo a Gerardo Rozin. / Archivo

“¿Y cómo se describen las fotos que van a faltar? Intento despedirme públicamente de una de las relaciones más íntimas de mi vida, y no encuentro la manera adecuada. Seguramente le hubiera pedido a él que me ayude a escribir estas palabras. Ya me estás faltando”, aseguró la periodista.

A modo de agradecimiento por el apoyo recibido, reflexionó: “Me quedo con una familia hermosa, con saludos muy amorosos y el reconocimiento público de tu trabajo que va a llenar de orgullo a tus hijos. Gracias a los colegas por el respeto y el cariño. Hoy no, pero vamos a estar bien”.

Al momento de hablar sobre su ex esposo lo destacó como “padre de lujo” y agregó: “Gerardo no hace tanto llevó a Elenita a Estados Unidos, él era consciente de lo que iba a atravesar, y hasta la semana pasada charlaron todos los días”.

“Hace un año sabía cuál era el resultado de todo esto, y me asombró hoy la repercusión, porque si hay algo que tenía Gerardo era una síntesis del talento y la bondad de ser”, cerró.