Murió Gerardo Rozín: Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro, los grandes amores de su vida junto a sus dos hijos

El mundo del espectáculo despide este viernes a Gerardo Rozín (1970-2022), uno de los periodistas más respetados y queridos de Argentina.

Su inesperada muerte a los 51 años, con un diagnóstico de salud que él decidió mantener en privado para no preocupar a los televidentes ni a sus compañeros de trabajo, ocurrió en su natal Rosario. Allí vivió sus últimas horas, pero nunca solo: acompañado de sus seres más queridos. Sus dos exesposas, Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro, y sus dos hijos, Pedro y Elena (uno fruto de cada matrimonio).

Los amores de Gerardo Rozín: Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro

A pesar de ser una de las caras más conocidas de la televisión y estar presente en programas de gran vínculo con el público, como fue el caso de “La peña de Morfi” (Telefe), Gerardo Rozín siempre optó por una vida personal lejos de las cámaras. De hecho, de Basualdo no hay fotos en línea.

Gerardo Rozín y su hija menor, Elena. Es fruto de la relación del conductor de Telefe con la periodista Carmela Bárbaro. (Archivo)

El conductor tiene dos hijos. Su primogénito se llama Pedro y es fruto de la relación que mantuvo hasta 2005 con Mariana Basualdo.

En tanto, Elena Rozín tiene 11 años. Nació del matrimonio de Gerardo con la periodista Carmela Bárbaro, de quien finalmente se separó en 2014.

De todos modos, Gerardo siempre mantuvo una relación respetuosa y de cariño con sus exparejas, más allá de cualquier diferencia. Lo mismo con sus dos hijos, de quien destacaba siempre su amor incondicional.

A Rozín le afectaron los últimos dos años. Justo en 2020, en medio del aislamiento social por el Covid-19, Rozín tuvo su primer Día del Padre alejado de Elena y Pedro. Su tristeza fue infinita.

Gerardo Rozín y su hijo mayor Pedro en "La peña de Morfi" - Archivo

“Los amo. ¿Qué más puedo decir? La organización de los padres que no vivimos todo el tiempo con nuestros hijos durante esta cuarentena hace que tengas la rutina de otro modo. Por ejemplo, hoy no podemos pasar el Día del Padre junto a Pedro, cosa que entiendo perfectamente que es para cuidarnos todos, pero los extraño mal”, se sinceró al aire en una emisión de “La Peña de Morfi”.

Pedro admira a su padre profundamente. “Es un tipazo y un gran viejo. Te mando un abrazo gigante a la distancia y ya nos estaremos encontrando”, dijo en aquella ocasión, mientras la población sufría horas de angustia por el encierro y la ruptura de los lazos por el distanciamiento.

En estos últimos días, la salud de Rozín empeoró. Si bien se decidió respetar la decisión de no hacer público el diagnóstico, se supo que su cuadro era irreversible.

En su natal Rosario, Pedro y Elena estuvieron junto a su papá hasta el último segundo. Lo mismo Mariana Basualdo y Carmela Bárbaro. Esta última se ausentó la última semana en un magazine de El Trece donde trabajaba como panelista.

El último brindis de Gerardo Rozín en Telefe

Rozín sabía que no volvería a la televisión. Telefe, incluso, ya tenía un reemplazo para la nueva temporada que, por razones obvias de respeto y memoria, quedó en suspenso.

En su último brindis de diciembre de 2021, Rozín dejó en claro la pasión por la comunicación, la difusión de la cultura y la entretención. Así lo declaró al aire: ”El brindis lo divido en tres partes. Mientras venía para acá pensaba, eso no estaba entre los tres, pero espero que entre. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta”.

Agregó: “Cero queja es cero queja, es solo un comentario. Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendía que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten”.

Gerardo Rozín junto a sus dos hijos, Elena y Pedro (Archivo)

Para el cierre, Rozín aportó un mensaje de unidad en el país tras lo sucedido en estos meses: “Con más esperanza, con mucha más alegría, con más vacunas y con ganas de salir rajando de todo esto. Pero quería ser muy puntual en el agradecimiento. Como lo quiero hacer con todos los compañeros y compañeras. Hacer este programa en vivo cinco horas es un dolor de t... divino y sale y nos gusta”.

“Los que amamos las canciones somos así. Cuando hacemos esta clase de programas sentimos que sacamos de la soledad y llevamos a la alegría, a la fiesta y el baile a un montón de gente. Yo brindo por todo lo que dije y, por sobre todo, por la música. Lo que ha generado este programa, que nos tiene unidos”, destacó Rozín.