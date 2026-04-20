20 de abril de 2026 - 12:43

"Derrocado por la CIA en 1973": The Strokes impactó en Coachella con un homenaje político a Salvador Allende

La banda neoyorquina proyectó imágenes del expresidente chileno y otros líderes latinoamericanos para denunciar intervenciones históricas de la inteligencia de Estados Unidos.

The Strokes interpretó Oblivius meintras se transmitían múltiples mensajes políticos trasmitidos en las pantallas.

The Strokes interpretó "Oblivius" meintras se transmitían múltiples mensajes políticos trasmitidos en las pantallas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

The Strokes sorprendió al público del festival Coachella 2026 con una puesta en escena cargada de contenido político. Durante la interpretación de su canción "Oblivius", el grupo liderado por Julian Casablancas proyectó imágenes de Salvador Allende acompañadas de la frase "derrocado por la CIA en 1973", generando una fuerte reacción entre los asistentes y en redes sociales.

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La elección del tema "Oblivius" no fue casual. Aunque no formaba parte habitual de sus presentaciones recientes, la banda lo utilizó como soporte para un video montaje que transformó el escenario en una pantalla de denuncia. El vocalista Julian Casablancas reforzó el tono crítico con comentarios que mezclaron la ironía con referencias directas a la política exterior estadounidense.

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Una denuncia global contra la injerencia de la CIA

El homenaje a Allende fue parte de una secuencia mayor que incluyó a otras figuras históricas víctimas de intervenciones o golpes de Estado vinculados a operaciones de la CIA. Las pantallas mostraron imágenes de líderes como el guatemalteco Jacobo Árbenz, el panameño Omar Torrijos, el iraní Mohammad Mosaddegh y el congoleño Patrice Lumumba. También se mencionó al ecuatoriano Jaime Roldós con la frase "sospecha de participación de la CIA" respecto a su accidente aéreo en 1981.

La puesta en escena no se limitó al pasado latinoamericano. El montaje audiovisual también incluyó referencias contemporáneas a los bombardeos en la Franja de Gaza y a la situación en Irán, afirmando que más de 30 universidades fueron destruidas durante conflictos con Estados Unidos. Este gesto introdujo una fricción deliberada en un evento como Coachella, que suele funcionar como una vidriera del pop global y el consumo masivo.

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El show incluyó más éxitos de la banda

En lo estrictamente musical, el show recorrió 15 canciones, incluyendo clásicos como "Reptilia", "Someday" y "The Adults Are Talking". Sin embargo, el centro de gravedad se mantuvo en la narrativa política de las pantallas. Esta mirada crítica hacia la sociedad contemporánea y la alienación se ha vuelto más explícita en los trabajos recientes de la agrupación neoyorquina, marcando una posición clara en uno de los escenarios más visibles de la industria.

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