Whoopi Goldberg, suspendida por sus dichos sobre el Holocausto

En la noche de ayer anunciaron que Whoopi Goldberg fue suspendida de su programa de entrevistas “The View” luego de que la conductora fue criticada por decir que el Holocausto “no se trata de raza”.

Si bien Whoopi pidió disculpas por sus declaraciones, la suspensión se llevó adelante por relaciones públicas de ABC News, lo cual fue informado el martes por la noche.

“Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, se lee en un comunicado de Kim Godwin, presidente de ABC News.

Comunicado de sanción a Whoopi Goldberg de parte de ABC News en Twitter.

“Si bien Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y conocer el impacto de sus comentarios. Toda la organización de ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos”.

Fue mediante un comunicado en Twitter que se conoció la decisión del canal.

¿Qué dijo Whoopi?

Los comentarios de Goldberg surgieron durante una conversación en la transmisión del lunes de “The View”, en la que los co-anfitriones discutieron la prohibición de la junta escolar de Tennessee de “Maus”, una novela gráfica de no ficción sobre la experiencia del padre del caricaturista Art Spiegelman sobreviviendo al Holocausto.

“Seamos sinceros al respecto porque [el] Holocausto no tiene que ver con la raza”, dijo Goldberg en el episodio del lunes. “No se trata de raza. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre”.

Rápidamente los comentarios de Whoopi fueron criticados por las organizaciones judías, incluida la Liga de Antidifamación y el Museo del Holocausto de EE. UU.

“Pero sí se trata de raza, porque Hitler y los nazis consideraban a los judíos una raza inferior. Ahora, las palabras importan y las mías no son una excepción.”, dijo Goldberg en su disculpa.

“El Holocausto se trató de la aniquilación sistémica del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior”, escribió Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación. “Los deshumanizaron y usaron su propaganda racista para justificar la matanza de 6 millones de judíos. La distorsión del Holocausto es peligrosa”.

La conductora del ciclo de entrevistas se disculpó públicamente en redes sociales y luego, el martes, dio una disculpa al aire en el programa. Greenblatt fue invitado a participar de la transmisión.

“Así que ayer en nuestro programa, me hablé mal”, dijo Goldberg en la parte superior del programa. “Dije que el Holocausto no se trataba de la raza sino de la falta de humanidad del hombre hacia el hombre. Pero sí se trata de raza, porque Hitler y los nazis consideraban a los judíos una raza inferior. Ahora, las palabras importan y las mías no son una excepción. Lamento mis comentarios como dije y me quedo corregido. También estoy con el pueblo judío, como saben, y como todos ustedes saben porque siempre lo he hecho”.