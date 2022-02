Estrenos de Netflix en febrero: series, películas y algunos clásicos que desembarcan en la plataforma

El segundo mes del año acaba de comenzar, y con él llegan un mar de series y películas que deleitarán a los cinéfilos. Todos los géneros serán reflejados en la nueva lista de estreno de Netflix. Clásicos y nuevas producciones se encuentran en esta larga lista que a continuación daremos a conocer en detalles.

La nueva lista de estrenos en Latinoamérica viene cargada de producciones muy esperadas por los fanáticos del cine y las series. En cuanto a películas, la lista de febrero incluye tanques como A través de mi ventana, Inventando a Anna y Chérnobil: la película. Además, de suman clásicos como Comer, Rezar, Amar; Guerra Mundial Z y La masacre de Texas.

Estrenos de Netflix en Latinoamérica.

Nuevas películas llegan a la plataforma

A través de mi ventana (4 de febrero)

Adaptación del popular libro de Ariana Godoy que cuenta la historia de Raquel, quien lleva toda la vida loca por su vecino Ares. Lleva tiempo observándole sin ser vista, pero su objetivo de lograr que se enamore de ello es bastante complicado cuando todavía no han cruzado ni una palabra. Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués y Eric Masip son sus protagonistas.

Big Bug (11 de febrero)

La nueva película de Jean-Pierre Jeunet es una comedia de ciencia ficción en la que la rebelión de unos robots provoca que los habitantes de las afueras de una ciudad queden atrapados en su casa por su propio bien. Elsa Zylberstein, Alban Lenoir, Isabelle Nanty, Youssef Hajdi, Claire Chust, François Levantal, Claude Perron, Stéphane De Groodt y Dominique Pinon lideran el reparto.

La masacre de Texas (18 de febrero).

Continuando con la mítica película de terror de los ‘70, donde la bestia interior de Leatherface reaparece tras muchos años intentando hacerse pasar por una buena persona. Dirige David Blue Garcia con un reparto liderado por Nell Hudson, Elsie Fisher, Mark Burnham y Olwen Fouéré.

· Mi gran amiga Anna Frank: 1 febrero

· Noche de fuego: 1 febrero

· Hombres de Negro II: 1 febrero

· Un bucle sin fin: 4 febrero

· No Man’s Land: 4 febrero

· Una extraña del cosmos: 5 febrero

· Historia de unas jóvenes esposas: 5 febrero

· Cincuenta millones y una mujer: 5 febrero

· Pleito de honor: 5 febrero

· The Siege of Pingchut: 5 febrero

· Vaya niña: 5 febrero

· Twice Round the Daffodils: 5 febrero

· Thursday’s Child: 5 febrero

· Sparrows Can’t Sing: 5 febrero

· El rascascielos: 7 febrero

· Tully: 7 febrero

· Kanna y los dioses de octubre: 8 febrero

· El privilegio: 9 febrero

· Mamma Mia: Una y otra vez: 9 febrero

· Al viento: 10 febrero

· Tallgirl 2: 11 febrero

· Anne+: La película: 11 febrero

· Amarrados al amor: 11 febrero

· Love Tactics: 11 febrero

· El botín: 12 febrero

· Disparo al corazón: 17 febrero

· Perdona nuestras ofensas: 17 febrero

· Venganza a golpes: 17 febrero

· Erax: 17 febrero

· Madres Paralelas: 18 febrero

· Rabbids: La invasión, especial misión a Marte: 18 febrero

· Restless: 25 febrero

· El regreso a casa de Madea: 25 febrero

Las series de febrero en Netflix

Inventando a Anna (11 de febrero)

También conocida como “¿Quién es Anna?”, es la primera serie creada por Shonda Rhimes para Netflix. Con Julia Garner como protagonista, la serie cuenta la historia real de Anna Delvey, la alsa heredera influencer. Anna Chlumsky, Arian Moayed, Alexis Floyd, Anders Holm, Terry Kinney , Katie Lowes, Jeff Perry, Anna Deavere Smith y Laverne Cox completan el reparto.

Vikingos Valhalla (11 de febrero)

La secuela de la exitosa serie de Vikingos continúa con la historia 100 años después de los hijos de Ragnar. Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Sutter protagonizan esta serie que explorará la historia de algunos de los vikingos más conocidos de todos los tiempos como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada o William el conquistador.

· ‘Educar a un superhéroe’, temporada 2: 1 febrero

· ‘El aprendiz’: 1 febrero

· ‘La casa de muñecas de Gabby’, temporada 4: 1 febrero

· ‘Oscuro deseo’, temporada 2: 2 febrero

· ‘Meateater: Caza y cocina’, temporada 10 parte 2: 2 febrero

· ‘En busca de Ola’: 3 febrero

· ‘Murderville’: 3 febrero

· ‘Kid Cosmic’, temporada 3: 3 febrero

· ‘Dulces magnolias’, temporada 2: 4 febrero

· ‘Love is Blind Japon’: 8 febrero

· ‘Ms. Pat: Y’all Wanna Hear Something Crazy?’: 8 febrero

· ‘(Des)encanto’, parte 4: 9 febrero

· ‘Only Jokes Allowed’: 9 febrero

· ‘Se venden ideas: 9 febrero

· ‘Hasta que la vida nos separe’: 10 febrero

· ‘El amor es ciego’, temporada 2: 11 febrero

· Toy Boy, temporada 2: 11 febrero

· ‘Forecasting Love and Weather’: 12 febrero

· ‘Twenty Five Twenty One’: 12 febrero

· ‘Como peces dorados’: 14 febrero

· ‘Fidelidad’: 14 febrero

· ‘Ridley Jones: La guardiana del museo’: 15 febrero

· ‘Cielo grande’: 16 febrero

· ‘Swap Shop: Mercadillo radiofónico’, temporada 2: 16 febrero

· ‘Weeping Up With the Kardashian’ (T9 y T10): 17 febrero

· ‘Mo Gilligan: There’s Mo to Life’: 17 febrero

· ‘El joven Wallander: La sombra del asesino’: 17 febrero

· ‘La serie de Cuphead’: 18 febrero

· ‘Space Force’, temporada 2: 18 febrero

· ‘Alguien está mintiendo’: 18 febrero

· ‘Cat Burglar’: 22 febrero

· ‘Karma’s World Music Videos’: 24 febrero

· ‘De vuelta a los 15′: 25 febrero