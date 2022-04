“We Own This City”: cómo es la nueva serie del creador de “The Wire”

El guionista y productor estadounidense David Simon, quien 20 años atrás tuvo su salto definitivo a la fama en el mundo de la TV con el lanzamiento de la recordada tira “The Wire”, vuelve a sumergirse en el universo policial de la ciudad de Baltimore con “We Own This City”, miniserie de drama criminal que estrena hoy en la plataforma de streaming HBO Max, informó Télam.

Creada por Simon y su usual colaborador George Pelacanos y con la dirección de Reinaldo Marcus Green (“Rey Richard: Una familia ganadora”), la producción está adaptada del libro homónimo escrito por el periodista Justin Fenton, del periódico Baltimore Sun, sobre un escandaloso caso real de corrupción en las fuerzas de seguridad locales.

La ficción de seis episodios es protagonizada por John Bernthal en el rol del sargento Wayne Jenkins, jefe del Gun Trace Task Force (“Grupo de trabajo de rastreo de armas”, en español) del Departamento de Policía de la ciudad. En 2017, su nombre y los de siete de sus subordinados tomaron trascendencia pública cuando fueron acusados de haber cometido hechos de conspiración con fines de extorsión, robo, posesión de armas de fuego para promover delitos y de participación en el crimen organizado.

Según los investigadores, el equipo llevó adelante durante cerca de tres años esas maniobras que en general apuntaban a narcotraficantes y -en ocasiones- a civiles inocentes, con el objetivo de obtener dinero y estupefacientes en allanamientos y mediante coimas.