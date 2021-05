Virginia Da Cunha: “Acá me pude dar el lujo de ser todas las que soy”

La pandemia la obligaron a quedarse en Mendoza. En marzo del año pasado, Virginia Da Cunha no se imaginaba que finalmente haría pie en estos lares y decidiera no regresar a Buenos Aires. La música y el amor la trajeron a la provincia y después de pasada la cuarentena, el destino la llevó a quedarse y dar rienda a varios proyectos guardados, que no encontraban su lugar.

Conocida por integrar Bandana, el grupo surgido del reality Popstars, la cantante y conductora hoy siente que Mendoza es su casa y le dio múltiples posibilidades para encontrarse.

“Finalmente me adoptaron como mendocina y nadie lo creía, pero es real. La pandemia me regaló la posibilidad de estar acá, cada vez que lo cuento es de película todo. Muy hermoso, que me tocó a la fuerza algo muy lindo”, confiesa Virginia Da Cunha sobre su nueva vida en la provincia, después de un año de cambios.

-¿Congenió todo a tu favor?

-Se me dieron un montón de cosas que hace mucho soñaba con tener y venía peleando por tenerlas. Y pensaba: “¿Cómo puede ser con lo distinto que es no sale? Y no era el lugar, desde formatos musicales, canciones, proyectos de televisión que quedaron en la nada. Y de repente acá sin buscarlo se formó una banda, tengo un programa de televisión. Sigo en pareja.

Actualmente, la cantante conduce y produce el programa “Estricta Mendoza” que se emite por Canal 7 y prepara un show para el sábado 15 de mayo, en el teatro Imperial, en el que abordará su nueva etapa artística, con canciones que surgieron el último año.

“Una parte del concierto voy a estar con Felipe Staiti, que es la primera persona con la que conecté en la música. Lo conocí en el hotel donde quedé varada y surgió la idea de versionar canciones viejas. Una ya salió en Spotify, otra sale dentro de poco y se llama “Silencio”. Y después conocí a los hermanos Pitot, con los que hice una banda más numerosa, otro género musical, pero todo muy compatible entre sí y eso es lo que voy a mostrar el 15.

-¿Qué hay en esta nueva etapa musical?

-Sin duda que la sanación y la transformación que tuve a nivel personal en Mendoza se reflejó por completo en toda la música que compuse. Venía de un sonido más electrónico e integrando un montón de género y buscando la forma. Y en Mendoza fue desnudarnos, encontrarnos con nosotros mismos durante esta pandemia, conectar con lo simple y la música es así. Más desnuda, más simple, más cruda. Está conectada con la vulnerabilidad y con el aprendizaje que estuve atravesando.

-¿Cómo es para vos la vida en Mendoza?

-Siempre fui nómade y Buenos Aires lo usaba de base. Incluso me instalé temporadas en otros países. Y me pasaba que necesitaba un poco de tierra, no estar en el aire. Mi vida estaba enfocada en el trabajo, hacer nuevos amigos y viajar. Pero de repente llega una etapa donde siente un vacío cuando no tenés con quien compartir. Y cuando te movés tanto y no podés profundizar en ningún lugar, en ese momento me quedé en Mendoza y me dio esa paz y estabilidad que estaba buscando, pero con un montón de opciones. Creo que en otro lugar no sé si hubiese aguantado, acá puedo viajar en un montón de otros aspectos. De hecho recorro la provincia todas las semanas y es un mundo. Estoy aplicando ese nomadismo a disfrutar de Mendoza.

Virginia Da Cunha está en pareja con el empresario mendocino Ale Malgor. Gentileza.

-¿Qué te dice la gente?

-Hay un amor y un cariño muy emocionante. Por un lado, mi pasado, que la gente recuerda Bandana con muchísimo cariño y que fuimos parte de su infancia. Y por el otro lado les gusta a la gente que elija Mendoza y promueva con mi mensaje irse de la gran ciudad y conectarse con la naturaleza. Y valorar a Mendoza desde un lugar que creo que ni los mendocinos lo hacen porque están acostumbrados. Y me lo agradecen, me invitan a conocer.

-De las chicas de Bandana, con Valeria es con quien tenes una amistad.

-Sí, incluso antes de que fuéramos Bandana me hice más compinche. Después me hice muy amiga de Lisa y de Ivonne, siendo muy distintas compartimos mucho. Y con la que sigo hablando es con Vale, que estamos planeando algo. Y te tiro una primicia; estamos craneando Bandana La Serie. Y muy lentamente va avanzando, pero está la idea. La gente se quedó con un producto Disney y hay muchas cosas para contar.

-¿Sentís que ahora combinas todas tus facetas? Sos música, profesora de Yoga, conductora.

-Sí. Empecé teniendo un micro en Canal 7 de práctica de Yoga y charla en torno al bienestar. Y ahora trato de meter todos esos contenidos en el programa. La verdad que acá me pude dar el lujo de ser todas las que soy. De poder jugar sin que me juzguen, recuperé mi niña interior, me divierto, no tengo porque dar explicaciones, la gente lo toma bien. Esa inocencia y buena predisposición de la gente que disfruta de lo que haces y no está buscando la crítica, el juicio o la envidia.

La cantante es amante de la vida al aire libre, es profesora de yoga y comparte sus prácticas. Gentileza.

-¿En otras ciudades te encasillan?

-Sí. Es bastante normal que te categoricen y pasa siempre. Te corres un poco de ese lugar que te conocen y saltan las críticas. Pero acá pude volver abrir mi versatilidad como buena geminiana que soy. Y a la vez integrarlas qué es lo más difícil.

-¿Cómo surgió la idea de conducir “Estricta”?

-En realidad yo produje junto a Juan Pablo Candisano “Volver a conectar”, que estaba orientado a emprendimientos sustentables, a todas las personas que desde su conexión a la naturaleza encontraron su forma de vida más feliz y no priorizar lo económico. Y a la espera que aparezca un espacio para eso, me ofreció hacer “Estricta” que necesitaba un cambio grande. Me lo ofreció para ponerle mi impronta, y cuando lo ví le dije: “¡Me vas a tener que delegar todo!”. Porque sentí que necesitaba una modernización hacia lo digital y las redes. Asique ahí ando desbordada entre producción, redes, musicalización, pero contenta porque vuelco contenidos valiosos y que no tienen solo que ver los eventos sociales. Resignificar la palabra social y sumo historias muy lindas, de las que Mendoza está lleno. Y a pesar de las restricciones de la pandemia encuentro una cantidad de contenidos para difundir muy buenos.

-¿Pensas en Mendoza como base?

-Sí, la idea es hacer base acá y viajar desde Mendoza. De hecho estoy pensando varias cosas, incluso cumplo 40 este año y estoy pensando en un festejo acá y armar un viaje. Pero todo depende de cómo siga la situación por el covid. Pero no tengo dudas que la pista de despegue es acá.

-¿No sufriste el desarraigo?

-Para nada. Yo sufría en Buenos Aires. Yo nací en Córdoba y todos los momentos más lindos de mi infancia los viví ahí. Y cuando volvía a Buenos Aires siempre decía que me iba a vivir a Córdoba. Y ahora siento eso, que vivo en el lugar de mi infancia, donde uno se siente una vida más pura, más real. No extraño nada, soy bastante desapegada y si hay algo que estaba buscando era alejarme de Buenos Aires. Eso de que tengo que estar en Buenos Aires porque es la vidriera por suerte desapareció, y ahora cada uno puede vivir donde es feliz y lograr lo que queres. No tiene ningún sentido estar en un lugar donde valoran cosas que uno no es. Eso sentía en Buenos Aires, hay un ritmo de vida y tipos de ambiciones que no son compatibles con mi arte y mi mensaje. Y nunca iba a llegar, porque no estaba en el lugar indicado.

-¿Qué otros proyectos tenés en lo musical?

-Tengo tres singles nuevos grabados. Un es de Felipe. El otro, es la primera canción que compuse en mi vida hace 26 años y en este momento vuelvo a reconectar con esa canción y la grabé, que se llama “Adiós Silencio”. Y la tercera es un cover versionado y calculo que en un mes estarán publicados.

La Ficha

VIRGINIA DA CUNHA

Invitado especial: Felipe Staiti.

Día y hora: sábado 15 de mayo, a las 20.

Lugar: Teatro Imperial (Perón y Pescara, Maipú).

Entrada: $350. En www.entradaweb.com.ar