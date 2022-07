Valeria Lynch: “Mi característica es seguir adelante a pesar de todo”

Valeria Lynch reparte sus días entre Uruguay y Argentina. La cantante popular no se toma descanso y este año lo comenzó con todo.

Luego de culminar la temporada de La Voz Uruguay donde es jurado del reality, la artista regresó a Buenos Aires exclusivamente para preparar el concierto que la trae nuevamente a Mendoza, el sábado 16 de julio, en el Stadium Arena Maipú.

-Siempre tenés la valija preparada.

-Es un viaje constante. La verdad que después de la pandemia está bueno esta reactivación, esto de reinventarse. Nosotros como artistas estamos felices de volver a los escenarios y la gente también que tiene ganas de ver sus ídolos. Así que estoy con mucha expectativa por eso.

Los mendocinos son muy fieles y agradezco que me sigan teniendo vigentes. Y vuelve con un concierto especial, que no puedo dejar de hacer mis temas, los clásicos sino la gente me mata, esas van a estar. Voy con toda mi banda y el invitado especial es Mariano Martínez, que con él hago un par de temas de los nuevos discos. Está muy bueno el show, con mucha conexión con el público. La gente tiene historias con esas canciones y no pasan de moda, porque son historias de vida, cotidianas y la gente se engancha.

Música y amor de la mano

Hace tres años, Valeria Lynch está en pareja con Mariano Martínez, el músico y vocalista de Attaque 77, quien produjo algunos de los discos de la cantante y en la actualidad, combinan trabajo y su vida cotidiana.

“Nos repartimos los dos, entre Buenos Aires, su casa en Córdoba y nuestra casa en Uruguay. Estamos trabajando muchísimo en Uruguay, ahora comenzamos una gira allá, por varias ciudades y no paramos hasta agosto”.

-¿También están preparando un nuevo disco?

-Mariano está por lanzar su disco solista y también está produciendo un disco mío de baladas, que es tremendo. Todavía falta, tenemos cinco temas, pero viajamos tanto que no nos abocamos solo a eso. Y necesitamos estar instalados en un lugar para grabar y no sucede fácilmente.

-Y esas baladas ¿Quiénes las compusieron?

-Algunos son de distintos compositores, hay temas compuestos por nosotros dos. Mariano compuso la música y yo la letra. Y también hay algunos covers de baladas italianas, bien fuertes, poderosas, y que tanto me identifican. Creo que va a ser un disco que va a dar que hablar, porque Mariano le pone su impronta a todas las canciones y lo que hace es aggiornarse, sin dejar la balada de lado. Porque a veces la gente se confunde, porque al ser mi pareja creen que ahora hago rock. Y de ninguna manera, el rock lo hice para darme un gusto en los últimos discos, pero yo nunca me fui de la balada, es el género que me caracteriza, que me hizo conocida, que me sigue dando la satisfacción de subirme a los escenarios.

-Es envidiable la energía que tenés y seguís vigente con tu trabajo, ¿sentís la misma energía y pasión de siempre?

-Y más todavía. Lo que pasa es que no me imagino quieta, siempre tengo que estar pergeñando alguna nueva idea, algún proyecto, me gusta estar en actividad. Después hay cosas que salen y otras no, pero creo que mi característica es seguir adelante a pesar de todo, reinventarse y tener alguna idea diferente. Yo me largo a hacerlo, soy una artista de riesgo, me tiro a la pileta y después veo si hay agua. Pero es una forma de crecer, no me quejo para nada de los temas que me han hecho popular. A mí me pasa que cuando veo a la gente en la platea, la gente se encuentra con las canciones que tienen historia, una vez cada tanto. Y ver a tu ídolo con las canciones que son parte de tu vida es hermoso. Por eso en cada canción que canto, lo siento como si fuera un debut.

-Tu historia con Mariano es particular y seguís apostando al amor.

-Soy de la idea que el amor es el motor fundamental de la vida, en la pareja, o en la amistad o lo que uno genera a diario. Porque es tan corta la vida y pasamos tan rápido, por eso pienso que hay que vivirla intensamente y hacer lo que uno quiere, siempre que no molestes al otro. De esa manera vas a vivir una vida más plena.

Cuando empezamos a salir con Mariano, yo era la que tenía los prejuicios, no sabía que iba a pasar. Y la verdad que él me hizo ver que son cosas que no importan. La edad es un hecho cronológico, sino que la edad se lleva en el corazón. Y la verdad que lo comprobé y lo estoy comprobando, porque nos llevamos muy bien y lo que hacemos en la vida cotidiana, se refleja en el escenario. Tenemos mucha química y estamos muy felices los dos. Por eso si uno está bien, estable, enamorado, la vida es mucho más fácil y llevadero.

-Es un buen mensaje en un momento donde las relaciones y vínculos están en el tapete.

-Lo que aprendí de los años, es no quedarse con la gente tóxica, sino con la gente que de verdad quiere estar con vos, al lado tuyo. De a poco desprenderse de lo que uno no desea. No es fácil, pero intentarlo está bien. Además la pandemia nos hizo ver un montón de cosas; primero mirarse uno mismo, el porqué de todo lo que hacemos, el vértigo de correr y elegir lo que nos hace feliz. Y ver las cosas cotidianas que se nos pasan por alto.

Y el hecho de pasar toda la pandemia al lado de Mariano, en un momento donde recién empezábamos a conocernos, hizo que la relación se fortaleciera más. Y encontré un compañero, no todo fue malo de repente en ese momento.

-Estuviste como jurado en La Voz Uruguay, ¿Cómo viviste la experiencia?

-Hermoso. Mi elegida salió segunda, pero bueno eso lo elige la gente. Por suerte en esa instancia, el jurado no tiene la responsabilidad de la elección que es tan difícil, porque la gente elige con el corazón.

Me encanta, porque es un formato diferente, está hecho con mucha calidad. Y si de algo sé es de coachear a otros, de guiarlo, tengo catorce escuelas en todo el país, tengo experiencia y me resulta muy grato abrir puertas para la gente joven.

-¿Qué ves en las nuevas generaciones de los que eligen el camino de la música?

-Es diferente porque no había plataformas ni redes sociales, todo era a tracción a sangre. Cuando empecé tenías que poner el cuerpo, estar en los lugares para promocionarte. Por eso estoy tan acostumbrada a los viajes, en los ‘80 viajé muchísimo para que me conocieran. Ahora es mucho más fácil llegar al público.

De todos modos, yo aplaudo a la gente joven que tiene ilusiones y sueños y eligen este camino, que no es fácil. Lo único que les diría es que se preparen, que estudien. Porque hay modas que surgen hoy y mañana desaparecen. Y están los verdaderos artistas que se forman y eso no cambió. Y eso es a base de estudio, de constancia, y mantener la humildad que es tan importante como tener una buena técnica y ser buen cantante. Hay que prepararse y creer en lo que uno hace.

La Ficha

VALERIA LYNCH EN CONCIERTO

Día y hora: sábado 16 de julio, a las 22.

Lugar: Stadium Arena Maipú (Emilio Civit 792, Maipú).

Entradas: en Tuentrada.com.