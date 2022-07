El argentino Michel Brown conduce “Desafío sobre fuego Latinoamérica”

El programa de History Channel, “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, comienza su quinta temporada, que será conducido nuevamente por el actor argentino Michel Brown, radicado en México, cuya carrera se inició en “Jugate conmigo”, el programa icónico de Cris Morena, continuó con Chiquititas y luego de una gran cantidad de telenovelas como “Pasión de Gavilanes”.

Brown ya había participado de la tercera temporada de “Desafío sobre fuego”; pero este nuevo ciclo tiene otros condimentos y lo encuentran más seguro en su rol de conductor.

“Estoy mucho más fresco, conozco la dinámica desde adentro, tengo claro cómo funciona todo y no estoy tan pendiente como la primera, porque una cosa es ver el programa desde la casa y otra llevarlo desde la conducción. En esta quinta temporada surgen muchas cosas interesantes y a mí como conductor me toca romper esta cuarta pared y tener contacto con los participantes”, detalla sobre su participación en el reality que comienza el martes 12 de julio, a las 22.50, por la señal de cable History Channel.

Esta vez, “Desafío sobre fuego Latinoamérica” pone a prueba a ocho nuevos expertos forjadores de Argentina, Brasil, Colombia y México, quienes serán evaluados por un jurado integrado por celebridades de la cocina, la lucha y la actuación.

La quinta temporada comienza el martes próximo y promete muchas sorpresas.

Además, en la quinta temporada el mexicano experto en artes marciales Gerardo “Jerry” Arrechea se integra como nuevo juez, y se suma un capítulo extra con la competencia Gran Desafío de Campeones, que le ponen más fuego que nunca a la forja más caliente de la pantalla.

“Creo que el público se engancha por muchos motivos. A mí es la primera vez que me pasa que hago un proyecto que lo ven niños, jóvenes, toda la familia. Además no es un programa de cuchillos, sino que habla de la historia de los cuchillos, como se hacen, en la manera que se utilizan, y que tiene esta fiebre de reality y están peleando con la bandera en la mano, tipo Copa América. Y el programa tiene una magia particular, me ha pasado con la gente que se enganchó de comienzo a fin con las otras temporada”, resalta el conductor.

A diferencia de otras temporadas, esta edición incluirá una serie de celebridades que asistirán a cada capítulo en carácter de jurado invitado. En el primer episodio, el que dirá presente es el hijo de Octagón (hijo del célebre luchador mexicano) quien deberá evaluar un cuchillo inspirado en la lucha libre mexicana.

-Antes del programa ¿tenías intereses en el arte de forjar hojas?

-Sí, porque veía el programa y era muy fan y creo que uno tenía la idea que el cuchillo lo hace una máquina, que corta el fierro. Y cuando empezás a entender el trabajo detrás del forjador es muy apasionante e interesante. Para mí uno de los desafíos es conocer un oficio con gente apasionada, así como los actores creemos que somos los apasionados de nuestro trabajo, te das cuenta que ellos son tres veces más apasionados y yo me metí en esa película y lo disfruto muchísimo.

Además de conducir la competencia, Michel Brown comenzó a rodar la segunda temporada de la serie “Cecilia” junto a Mónica Ayos, basada en una idea del director y guionista argentino Daniel Burman.

“Es una experiencia muy buena trabajar con Mónica. No la conocía y además de ser muy buena actriz es un ser humano increíble, que hizo un trabajo espectacular. Y éramos tres argentinos, porque Martín también es argentino. Ahora estamos rodando la segunda temporada”.

Casado con la actriz colombiana Margarita Muñóz, el actor y conductor están preparando un próximo proyecto televisivo juntos.

“Tenemos un proyecto que tiene que ver con un programa de viajes, lo teníamos planeado para 2020, pero con la pandemia se suspendió y ojalá que ahora lo podamos realizar. Creo que una de las grandes pasiones es viajar, así que es la unión de los dos juntos”.

Una competencia que promete

La quinta temporada del ciclo “Desafío sobre fuego Latinoamérica” comienza el martes 12 de julio a las 22.50 (hora argentina) y estará disponible en History on Demand y History Play, repite la fórmula de los expertos de las temporadas anteriores: el forjador argentino, Mariano Gugliotta, el brasileño Ricardo Vilar y el juez de “Desafío Sobre Fuego”, versión estadounidense, el filipino Doug Marcaida.

En esta oportunidad, el taller más famoso del continente recibe a participantes de distintas nacionalidades que estarán separados en dos grupos. El primero está compuesto por Gerson Bragagnoli, 66 años (Brasil), forjador a tiempo parcial desde hace 16; Gustavo Cervantes (México), de la ciudad de Puebla, con tres años de experiencia en cuchillería; el carismático Agustín Peppi, de Mendoza (Argentina) que se dedica a tiempo completo a la forja desde hace once años; y Marco López (México), un forjador a tiempo completo con cinco años de experiencia.