Agustín Peppi, el forjador de cuchillos mendocino que se sumó a un reality de History Channel

Los canales estadounidenses son un clásico en la televisión argentina, con sus documentales, concursos e historias de hechos reales que seguramente te atraparon más de una vez. A uno de esos programas fue el mendocino Agustín Peppi, específicamente al reconocido reality Desafío sobre fuego, de History Channel, en el que los participantes compiten forjando armas en un contexto lleno de dificultades y por un premio de 10 mil dólares.

Agustín es de Luján de Cuyo y se dedica a la cuchillería, “un arte extremadamente apasionado y que no tiene límites más que la imaginación”, según la definió en diálogo con Los Andes. En pocas palabras, se trata de hacer cuchillos desde cero con el tratamiento de la materia prima. “Se necesita mucho tiempo de estudio, no es el simple hecho de prender una fragua y martillar, hay que saber que se trabaja con aceros y metales”, explicó sobre su pasión.

Pasión que despertó espontáneamente un domingo, cuando casualmente el joven visitó una fábrica de cuchillos: “Yo creo que todas las personas tienen algo escondido adentro y necesitan un estímulo, y sentí como que alguien me decía: ‘Te tenés que dedicar a esto’”, confesó. Y pese a que en un principio debió enfrentarse a los prejuicios de su entorno, insistió con que “yo quería vivir de esto como sea, no me importaba absolutamente nada”.

“Muchos se rieron de mí, me decían que era un frustrado, que estaba perdiendo el tiempo, y eso fue un poco más de motivación para dedicarme a esto”, contó el lujanino. En ese momento Agustín estudiaba en la universidad, tenía un trabajo estable y era una promesa del rugby mendocino, pero sus sueños de ser jugador profesional se acabaron tras una oportunidad en Buenos Aires: “Tuve tres malas praxis en un pie y me prohibieron seguir jugando. La carrera de deportista que yo quería se me vino abajo, y ahí no sabía si seguir trabajando o apuntar a la facultad. Al final siempre me gustó trabajar con las manos”, relató.

Agustin Peppi Scopel es forjador de cuchillos y participó de la quinta temporada de "Desafío Sobre Fuego" un programa que se emitirá por History Channel en donde el primer premio son 10 mil dólares. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

De pasión a profesión

Así fue que se decidió por su pasión, y un día le comunicó a su futura esposa “que no iba más a trabajar y que íbamos a vivir de los cuchillos”. “Me costó mucho, fueron años de remarla, pero fue la mejor decisión que he tomado. Con esfuerzo y mucha dedicación empecé a trabajar y se empezaron a dar las cosas”, recordó. Actualmente, Agustín ya lleva 13 años dedicándose a la cuchillería desde que empezó en el garaje de su abuelo, “y hace unos 6 años que largué todo y me dediqué de lleno a esto”.

En un principio hacía los típicos trabajos de afilar cuchillos, sacarles el óxido y arreglar las empuñaduras, hasta que se dio cuenta que estaba preparado para más: “Apunté a la cuchillería de coleccionismo, de alta gama y exclusiva, y ahora trabajo solamente para clientes particulares que quieran tener una obra de arte”.

Cada ejemplar le demanda entre 1 y 3 meses, y dependiendo de los materiales sus trabajos oscilan entre más de $35 mil para “un cuchillo básico y muy elegante”; y más de $70 mil para piezas más complejas. Para estas, Peppi contó que trata “de hacer incrustaciones con plata, traer maderas exóticas y cueros importado” ya que “cada cuchillo tiene una prestación y tienen que ser una pieza exclusiva para él”, algo que “me está dando mucho resultado y es lo que ha hecho que pueda vivir de esto”, manifestó.

El programa de TV

Después de “remar en dulce de leche”, como dijo él, a Agustín le llegó “la culminación de algo que me costó muchísimo”, expresó en referencia a todo lo que tuvo que pasar para poder vivir de la cuchillería. Es que recibió la confirmación de que había quedado entre los elegidos para participar de Desafío sobre fuego, el reconocido programa de TV del canal History Channel. “Fue la tercera vez que me había presentado al casting. Haber sido seleccionado entre millones de personas de toda Latinoamérica, de un pueblito de Mendoza y encima de Luján, imagínate cómo me siento”, confesó a este diario.

Así, en marzo Peppi viajó a México para participar del certamen junto a otros 8 competidores, por un premio final de 10 mil dólares. “La competencia es extremadamente dura, difícil y estresante. Realmente te ponen al límite, bajo mucha presión”, relató sobre su experiencia. “Consiste en que nos daban materiales de cualquier tipo, con los que nunca hemos hecho un cuchillo, y teníamos que hacer uno en tres horas”, detalló sobre los retos.

Además de eso, el reality incluyó “grabaciones de entrevistas y distintas tomas de cámara”, por lo que cada día los competidores pasaban al menos 15 horas en el lugar, sin contacto con nadie más. Por eso, más allá de la exigencia sobre sus habilidades en forja y cuchillería, “lo que más me costó fue que pasé una semana entera sin hablar con mis dos hijos”, contó Agustín.

Para sobrepasar todo eso, el lujanino cree que fue clave “todo lo que viví para dedicarme a esto, la exigencia y el sacrificio de que nadie me regaló nada”. “Me acordé mucho de eso y era el combustible para seguir”, además de “mi familia y mi provincia”, “no quería defraudar a nadie”, se sinceró.

Aunque la confidencialidad no le permite contar cómo le fue en los 8 capítulos que se emitirán a partir del 12 de julio por History Channel, el joven sí reveló que “van a ver una persona que dejó todo”: “Fui a pasarla bien, a pensar que era la única vez en la vida que me podía pasar eso, y me volví completamente vacío porque dejé todo. Van a ver un Agustín totalmente enfermo de la cabeza, divertido y extrovertido”, concluyó.