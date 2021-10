Un logro para una producción en español: “Distancia de rescate” es lo más visto en Netflix de Estados Unidos

“Distancia de rescate” (”Fever Dream”), el film protagonizado por Dolores Fonzi, tuvo un impactante estreno en la plataforma Netflix de Estados Unidos. Tanto que este fin de semana se ubicó como número 1 en la elección de los norteamericanos, dejando en segundo lugar a una producción local, “Culpable” protagonizada por Jake Gyllenhaal.

En Argentina, la película que sorprende en Norteamérica se ubica en la séptima posición entre las mejores 10 preferencias entre series y películas.

El film está basado en el libro del mismo nombre de la autora argentina Samanta Schweblin. Y fue la propia escritora la que a través de tuit, informó del impacto estadounidense.

" ‘Distancia de rescate’ es la peli más vista en Netflix en Estados Unidos”, anunció. Junto al tuit, Schweblin compartió una captura de pantalla del ranking de la plataforma de streaming, donde aparece en primer puesto, relegando al estreno de Gyllenhaal.

#distanciaderescate es la peli más vista en Netflix en US. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KfX03AYa1w — Samanta Schweblin (@sschweblin) October 15, 2021

“Siento que es de las mejores películas que hice”, contó la actriz principal, Dolores Fonzi sobre el impacto del filme que fue dirigido por la peruana Claudia Llosa y que tuvo su estreno en Netflix hace sólo cinco días, el 13 de octubre.

En esta coproducción internacional que incluye artistas de Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, España e Inglaterra, además de Fonzi se destacan otros dos actores argentinos: Germán Palacios y Guillermo Pfening. También actúan Cristina Banegas y la española María Valverde.

Contada desde una perspectiva femenina, la inquietante historia explora la compleja conexión entre el amor y el miedo en la maternidad.

“Había leído la novela hace bastante, porque soy fan de Samanta, y me la devoré en una tarde. Después, cuando me enteré de que se iba a hacer la película, me quedé callada, tirando energías al universo, cruzando los dedos. Y me llamaron para hacer de Carola. Pero la verdad es que hubiera hecho cualquiera de los personajes, porque la novela me encanta”, confió Fonzi a Clarín tras su estreno.

Luego de un exitoso desembarco por el Festival de cine de San Sebastián, el filme tiene ahora un importante anclaje en Estados Unidos comandando la taquilla del streaming de la importante plataforma.

“Estaba trabajando en un guion propio cuando una amiga me aconsejó leer la novela de Samanta. Le hice caso, y cuando me faltaban tres páginas pensé: ‘Tengo que contactar a esta chica’”, admitió la directora peruana del filme en una entrevista publicada en La Nación.

“Nunca me había pasado, nunca había tenido la necesidad de adaptar una novela porque siempre había trabajado con mis propios guiones, pero fue como un impulso muy animal el de contactar a Samanta”, agregó Claudia Llosa.

Entrevistada por el mismo diario, Schweblin confió: “Cuando Claudia me escribió, fue una sorpresa; yo era fan de sus películas. Así que no dudé cuando surgió la posibilidad de conocerla”.

“Almorzamos y hubo mucha conexión desde el primer momento. Ella me habló de un cambio en particular que quería hacer y a mí me pareció que más que un cambio era una mejora; fue tan fuerte lo que me dijo, la idea con la que vino, que ahora ya no puedo pensar en ‘Distancia…’ sin esto otro”, continuó.

“Por eso dije que sí tan rápido. Y la verdad que aprendí muchísimo de esta experiencia de escribir a cuatro manos”, admitió en el cierre.