UFO: Un artista conceptual, autor de una obra que explora más allá de los límites visuales

A los siete años le regalaron una Polaroid, a los trece una cámara digital compacta, a los 20 una analógica (Pentax Asahi). Se encontró y desencontró con la fotografía en muchos momentos de su crecimiento y mutación artística, pero hay algo que marcó su aprendizaje y hasta podría ser uno de sus leitmotiv: portar la cámara.

Para UFO llevar la cámara consigo le ofrece un ojo presente diferente. Saque o no una foto, le guste o no la imagen que captura; su visión cambia y su manera de pensar también. Hay una extensión en cuanto a lo que dice o quiere decir, sea en el momento que sea. Hay una perpetuación del momento y eso es parte de su obra en lo general y en lo particular. Porque para él, el arte es un mecanismo de expresión que atraviesa diferentes estadios, que está compuesto de diferentes capas. Lo emocional y lo técnico yendo de la mano de acuerdo a la necesidad personal del artista, respetando la etapa de preponderancia de un aspecto u otro, o sucediendo en simultáneo.

UFO

Trabajó y trabaja en su crecimiento técnico fotográfico mecanizando sin estandarizar. Por eso su estilo discursivo es tan auténtico y su obra es tan fina. Porque “lo técnico está al servicio de la ilusión, de la fantasía, de la ficción”. Respeta los distintos momentos de su ser artista con libertad porque así se respeta, ante todo, a sí mismo; y porque focalizar en distintas etapas de aprendizaje le permite cimentar una base más sólida, sin presión.

Fotógrafo, director, intérprete e investigador escénico

A UFO lo inspira la música, el sonido. Es probable que esa sea alguna de las razones por las que además estudió cine y danza contemporánea. Tiene dos cortometrajes filmados que fueron seleccionados para BAFICI Mendoza y hace un año dirigió e interpretó “Términos & Condiciones”, un audiovisual que forma parte una obra colectiva junto a Coaxil (fotógrafo) y Paula Pino (curadora e historiadora del arte). Se trata de una fotoinstalación sonora que propone una mirada profunda acerca del desnudo y el disciplinamiento de los cuerpos. Estuvo en la sala Anexo MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) del 4/11/2021 hasta el 2/1/2022.

UFO - Términos & Condiciones

Estudiando cine aprendió a trabajar en equipo y se descubrió como director. Estudiado danza aprendió a vivir su cuerpo y los cuerpos con otra perspectiva. Porque el cuerpo en acción, habitando espacios, habla. Hay un lenguaje del cuerpo que le atrae traducir en imágenes y por eso su obra es resultado de un trabajo de investigación de la corporalidad y de técnicas visuales. El cuerpo en movimiento, el cuerpo quieto, el cuerpo desnudo, el cuerpo iluminado, el cuerpo narrando historias.

UFO - Términos & Condiciones

Es un artista que tiene un compromiso discursivo que va más allá de su obra para que ciertas cosas sucedan; y la historia de la construcción de este artista tiene que ver con el autoconocimiento y la amistad. Aprendió y aprende de colegas y amigos, enseñó y enseña a colegas y amigos. Por eso su trabajo es tan íntimo y sus intereses son colectivos. Su obra trasciende porque apuesta al desafío constante de pulir capas técnicas y conceptuales propias pero, sobre todo, porque trabaja en la profesionalización de la actividad fotográfica independiente, y sus áreas afines, para lograr los estándares necesarios en beneficio de todos los artistas del rubro: “Porque no hay placer más pleno que la satisfacción del cliente y/o coequiper y de eso depende hacer crecer la industria de modo fraternal”.

Para UFO las ideas pasan por el cuerpo y las imágenes no son inocentes; por eso su obra interpela e invita a poner en valor aquello que resuena. Es imposible observar una pieza de sus proyectos artísticos y no sumergirse en universos mucho más profundos que lo usual. Sus trabajos gozan de una calidad visual exquisita que ubican al espectador en un lugar analítico y atractivamente complejo. Lo complejo como lo múltiple, lo no lineal. Trascender el marco para adentrarse en lo corporal, en las formas, relieves, texturas y capas; desde un lugar poco habitual y bellamente ilusorio de lo no dicho de otra forma.

UFO

UFO