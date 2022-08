Tips para armar tu valija con todo lo que necesitas para tu viaje

Reconozco que era una de las personas más desordenadas para armar la valija de viaje y siempre elegía las más grandes porque creía que así entraban más cosas. Pero después de tantos viajes de trabajo y vacaciones varias de mis amigas me enseñaron a empacar de la forma correcta y hoy uso cada vez valijas más pequeñas y más cómodas y llevo todo lo que necesito.

Primero es importante definir cuál es el motivo de viaje, si es por trabajo o por placer, ya que las prendas seguramente no serán las mismas o se sumen diferentes accesorios.

Armar listas o looks para cada día

Yo suelo armar los looks completos para cada día que estaré de viaje, si es por trabajo o es un viaje corto de una semana o días. Por ej: Lunes: Jeans + camisa + saco negro. Y pienso en todo lo que voy a ponerle a ese looks, calzado, accesorios, y los anoto.

Pero si me viaje es de vacaciones, tomo nota de todas las cosas que voy a necesitar según las actividades. Por ej: Playa: protector solar, bikini, pareo, sombrero, bolso. Salidas: vestidos, sandalias, short. De esta manera me aseguro de anotar en una lista todo lo que sería importante llevar.

Tip extra: Ve tachando lo que vas colocando dentro.

Listado para armar valija según actividades

Enrrolla, no dobles

Cuando enrrollamos la ropa es más difícil que las prendas se arruguen y además ocupa menos espacio y visualmente podemos tener un panorama de lo que hemos traído.

Te aconsejo que veas los tips de enrrollado de Marie Kondo. Ya que si doblas la ropa, entra menos cantidad y es difícil ver que has traído y cuando quieras sacar algo, se armará el caos y quedará todo desordenado.

Enrrollar y no doblar es el secreto.

En este video podrás ver como doblar la ropa y armar tú valija.

Apostá a las bolsas organizadoras de valija

Las bolsas organizadoras son una salvación, vienen de todos los tamaños y para diferentes usos. Por ejemplo, para maquillajes, para ropa interior, para separar remeras, etc. Son de bajo costo y re utilizables para cada vez que viajes. Yo llevo además una grande que compré solo para la ropa sucia, y que no se mezcle con la ropa limpia cuando esté de viaje por pocos días y no tenga tiempo de lavar.

Organizadores de valija

Productos travel size

Estos son kits de productos con el tamaño ideal para ahorrar espacio en la valija, y que hasta se puede llevar en la cabina dentro del carry on.

Tenemos kits de shampoo, acondicionador, cremas, pasta dentífrica, etc. También vienen algunos kits con los envases vacíos para que rellenemos nosotros con los productos que más usamos. Es importante resaltar que depende de la longitud del viaje, pero por experiencia lo he utilizado hasta en viajes de 20 días.

Kit travel size

Kit vacío para rellenar con lo que necesitamos.

Optimizar espacios

Otro truco es optimizar lo mejor posible los espacios, por eso colocar medias, ropa interior, o cosas dentro de las zapatillas, o por ejemplo las gafas o accesorios dentro de bolsos o sobres de mano es una buena opción.

Usar el calzado para guardar accesorios, cables o medias.

Documentos y objetos importantes para bolso de mano

Si bien estos elementos irán en el bolso de mano, te doy unos tips para que no te falte nada.

Investigar que papeles te solicitan en el lugar que vas a visitar y si tenés que hacer algún trámite o declaración previa.

Llevar todos los documentos como pasaporte, DNI, carnet de vacunación, pasajes en un sobre práctico que contenga todo y este a mano.

Hacer un check list para controlar que no nos falte nada.

Llevar barbijo, alcohol en gel y productos para desinfectarte.

Leer siempre las instrucciones de viaje antes de abordar.

Llevar un par de gafas, caramelos y chicles por si se te baja la presión.

Cargadores de celular, laptop, etc

Dinero, cambio en la moneda del país o ciudad que vas a visitar.

Lapicera y anotador.

Mini kit de aseo: cepillo de dientes, toallas húmedas, etc.

Kit emergencia: toallitas fememeninas, tampones, analgésico, curitas.

Lista de bolso de mano

Que tu viaje solo sea disfrutar y que no te olvides de nada.