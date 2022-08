¡Regalar experiencias! La nueva tendencia para sorprender

Muchas veces me ha pasado de perder una tarde entera buscando el regalo perfecto para agasajar a alguien y no saber que regalar, o no encontrar el regalo ideal.

Después de la pandemia, la forma de ver la vida y disfrutarla tuvo muchos cambios para bien. Lo material y hacer regalos para ciertas ocasiones como cumpleaños, aniversarios, y festejos también dio un gran giro.

Una empresa Argentina promete hacer regalos que pretenden ser únicos y vinculados al mundo de las experiencias. Una idea novedosa para experimentar en 360 grados y que se ha convertido en el regalo preferido antes que recibir un bolso, un perfume, o una prenda que es algo muy personal y que se puede comprar en cualquier momento.

Big Box la pagina para regalar experiencias.

Cómo elegir el regalo ideal

El regalo ideal varía según cada perfil, cuenta con seis categorías: Gastronomía, Estar Bien, Estadías, Entretenimiento, Aventura y Mix. Cuando uno envía un regalo le puede dar la posibilidad a la persona de elegir dentro de un catalogo que hay en cada categoría.

Gastronomía

Para los amantes de esta temáticas tenés todo tipo de experiencias según los gustos de cada agasajado.

Sabores del Mundo , conocer el mundo a través de cenas o almuerzos gourmet.

Cocktail Night , deliciosos tragos de autor en las barras más exclusivas.

Meet and Eat, un momento gastronómico único en la casa del chef, y muchas opciones más.

Experiencias gastronómicas.

Estar Bien

En esta categoría podes vivir diferentes experiencias relacionadas con la belleza, y el bienestar. Los más comprados y preferidos para regalar son:

Look & Style : ofrece clases de automaquillaje, asesoramiento de imagen y sesiones completas en los mejores centros de estética.

(Des)Conectar , desconectar de la rutina con un momento de introspección y relajación a través de actividades de yoga, meditación y otras prácticas.

Reláx, ofrece sesiones de masajes y tratamientos corporales en una selección de los mejores spa de Argentina.

Regalá un momento de desconexión.

Estadías

En la sección de estadías ofrece la oportunidad de poder regalar una escapada, con una temática especial y disfrutar de viajar aunque sea un fin de semana. Los más buscados son:

La Vie Est Belle , vivir una escapada inolvidable con experiencias de lujo en los hoteles mas elegantes del país.

Glamping , disfrutar un fin de semana relajado y con todas las comodidades.

Día de campo, escaparle a la rutina y disfrutar de un día de la naturaleza en las mejores estancias y lodges.

Aventura

No hay nada mejor, que regalar experiencias inolvidables, por eso esta se convirtió en una de las experiencias más solicitadas y más originales.

Adrenalina , elegir entre una selección de deportes no tradicionales y actividades extremas.

¡ A volar! sentir la verdadera adrenalina de la caída libre y el vuelo, disfrutando de paisajes únicos.

Modo Travesía , vivir distintas excursiones alrededor de todo nuestro país.

Paseo Naútico, experimentar paseos únicos para que disfrutes una tarde a pura navegación.

Regalar experiencias increíbles.

Mix

En esta categoría podes encontrar una mezcla de todas las opciones y elegir la que más te guste.

Blend , disfrutar de una experiencia de aventura, bienestar, gastronomía o una selección de cursos y talleres en toda la Argentina.

First Steps , mix de experiencias para compartir con el bebé y disfrutar los primeros momentos en familia.

¡A jugar! ofrece la posibilidad de elegir entre diversas actividades para que niños de entre 3 y 14 años se diviertan en todos los ámbitos.

Luego sumaron más opciones como Entretenimiento, para shows en vivo, teatro, etc y cursos y talleres para los que quieran aprender algo nuevo.

Precios y Variedad

Los precios van desde $2.000 pesos en adelante para todo tipo de regalos. La variedad es bastante amplia y además tenés filtros para elegir por ocasión: aniversario, cumpleaños, porque sí, graduación y bodas. También podes filtrar por provincia, en Mendoza hay más de 100 opciones.