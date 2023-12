Tips para aprovechar al máximo el espacio de tu casa.

Amoblar un hogar no siempre es sencillo. Hay que tener en cuenta la dimensión de cada ambiente y cómo sacarle su máximo jugo. Por eso, en esta nota te enseño cómo diseñar interiores, oficinas, vidrieras y mucho más aprovechando los espacios.

Si vivís en un departamento estos tips te pueden salvar ya que no suelen ser muy espaciosos. Pero además de tu hogar, estos consejos te pueden servir para decorar una oficina o cualquier espacio de trabajo también.

Consejos para aprovechar al máximo los espacios

La clave en estas ocasiones es hacer de cada rincón, un lugar funcional y acogedor. No importa cuánto espacio tengas, siempre habrá maneras de hacer que tu hogar se sienta más amplio y organizado.

Crear ambientes integrados ayuda a que los espacios se vean amplios y con gran circulación. Entonces, te recomiendo que no dividas tu espacio en comedor, cocina y estar; sino que pienses en un solo espacio integrado.

Tener amueblamientos de uso diario; es decir, no tener muebles que no uses constantemente y que ocupen lugar en tu espacio sin darle la utilidad necesaria, es crucial para poder hacer un uso inteligente de los espacios de tu hogar.

Los desayunadores o islas con espacios de guardado son una excelente opción; así tenes en tu cocina un sector de apoyo para trabajar y, además, por debajo podés guardar distintos objetos. De esa manera aprovechas un mismo lugar para dos funciones.

Los colores claros tanto como para tu vivienda, oficina, jardín o vidriera son fundamentales para dar una sensación de amplitud. Es importante si queres dar esa sensación, colocar colores claros tanto en paredes como pisos.

