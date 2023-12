Mano a mano con Jimena Quintana, la interiorista al mando de la decoración del nuevo Edificio Alvear en Chacras.

A tan solo 12 minutos de la Ciudad de Mendoza, un proyecto inmobiliario comenzó a surgir en la intersección de la calle San Martín y Besares de Luján de Cuyo. Se trata del Complejo Vistapueblo, una mini ciudad con un paseo comercial con locales variados que en su centro, comprenden al Edificio Alvear, la verdadera joya de este novedosa incorporación a los paisajes de Chacras de Coria.

El Edificio Alvear está destinado a oficinas Premium de categoría AAA+ y es el primero en todo Cuyo en obtener una certificación LEED. Esta torre de más de 7.000m2 ya está en funcionamiento y empresas como Salentein Wines ya instalaron uno de sus puntos estratégicos allí.

Estilo Los Andes tuvo la oportunidad de recorrerlo por adentro y ver de cerca todas las facilidades y tecnología que posee el edificio. En la planta baja, hay una enorme sala de estar con sillones y arañas colgando del techo, dando un ambiente cálido y acogedor a la hora de entrar a trabajar.

Los ascensores son de último modelo y acaparan hasta 10 personas; lo cual no se encuentra en muchos edificios. Al subir al primer piso, nos encontramos con un extenso pasillo que comprende todas las salas de reunión divididas por paneles móviles para agrandar o achicar los ambientes ya sea que se necesiten para capacitaciones, encuentros con clientes, etc.

Pero la mejor parte de todas son los amenities, el lugar común para todos los que trabajan en el edificio, sea el rubro que sea. Es una sala enorme, decorada con sillas, sillones y mesas súper minimalistas, luces cálidas, plantas por todos lados y un mural impresionante. Este espacio transmite calma y frescura y es ideal para despejarse durante el día.

Además, los amenities tienen cocina con heladera, microondas, cafetera inteligente y hasta una máquina expendedora para que puedas pasar el día laboral como si fuera en la comodidad de un hotel. Los baños son también de última tecnología, súper modernos, limpios y bien ambientados.

Del piso 2 al 5 están todas las oficinas con puertas que, al igual que la cocina de los amenities, parecen de un hotel. Algunas ya están ocupadas por distintas empresas y otras aún están liberadas. Algo destacable es que todas tienen cerradura inteligente que se abre con la huella digital, o bien, con contraseña.

La mujer detrás de todo el interiorismo de este nuevo edificio es Jimena Quintana y, en un mano a mano con ella, nos contó algunos detalles exclusivos sobre cómo fue el proceso creativo para lograr semejantes resultados.

Quién es Jimena Quintana

¿Cómo empezaste a incursionar en el mundo del diseño y decoración de interiores?

Arranqué haciendo casas que es lo que más me gusta; la de mis amigos, la mía; hasta que un día mi marido me sumó a este proyecto tan grande y me dijo “¿Te animás?” Yo obvio que le dije que sí y con el apoyo de él encaramos este edificio del cuál estamos muy felices. Se fía mucho de mi gusto.

Jimena Quintana, interiorista del Edificio Alvear.

¿Cómo definirías tu estilo?

La verdad es que me gusta todo. No tengo un estilo tan marcado, pero sí me gusta mucho mezclar lo antiguo con lo moderno. Me gustan las arañas y las sillas antiguas mezcladas con decoraciones modernas y actuales. De todos modos, siempre suelo dejar mi huella en los trabajos que hago y, de alguna forma u otra, la gente termina identificando mi estilo cuando lo ven expuesto en algún espacio.

Edificio Alvear, interiorismo por Jimena Quintana.

¿En qué te inspiraste para hacer el interiorismo de semejante edificio ejecutivo? ¿Tuviste gente que te asesorara?

Yo elegí absolutamente todo y la verdad me basé en hacer algo relajado, que la gente sienta que no está en un lugar de trabajo, sino que sea un ambiente más cálido, donde vengan a comer por ejemplo a los amenities y que sea como un restaurante lindo, con luces suaves para que se sientan a gusto. Hoy puedo decir que quedó bastante acorde a lo que soñaba hacer.

Edificio Alvear, interiorismo por Jimena Quintana.

Ustedes ganaron el premio de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza al Mejor Proyecto Inmobiliario del Año, ¿Cómo se sintió que el edificio por el que tanto trabajaron recibiera este reconocimiento?

Es como decís vos. Fue fruto de mucho trabajo en equipo y estamos muy contentos. Este premio denota que quedó todo lindo y que hicimos un gran esfuerzo todos en equipo. Estamos verdaderamente muy felices y agradecidos.

¿Cómo siguen después de esto? ¿Tienen en vista otro proyecto?

El próximo proyecto es una torre que vamos a hacer de departamentos residenciales en frente de acá del edificio Alvear. Estamos trabajando en eso para hacer algo bien lindo, con un interiorismo similar a este pero un poco más moderno. Ya después les mostraremos algunos avances.

Y vos particularmente, ¿Qué proyectos te gustaría hacer a futuro?

Bueno yo estoy con otros proyectos también a parte de este, estamos haciendo varias cosas, pero pensándolo, a futuro me gustaría seguir haciendo este tipo de trabajos para lograr la excelencia en el rubro de interiorismo de edificios.

¿Cómo es tu política de trabajo con los clientes en general?

Escucho mucho al cliente, eso es súper importante, pero trato obviamente de imponer o armar la idea de lo que a mi me gusta que se que va a quedar bien, que va a mejorar el lugar. Pasa que los clientes a veces tienen una idea fija y bueno, a medida que me van conociendo, se van relajando y me dejan hacer más cositas.

Sin duda alguna, el trabajo de Jimena le ha dado vida al edificio de adentro hacia afuera para convertirlo en un lugar moderno, fresco y con toda una historia por delante.