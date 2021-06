Stefi Roitman será la host digital de La Voz Argentina 2021 y contó lo que se viene

Ya hace algún tiempo se viene hablando de la nueva temporada de la competencia de canto, aunque su fecha de estreno aún sea un misterio y no hayan indicios de que será en la brevedad, continúan uniéndose personalidades al staff.

Con Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau&Ricky y Soledad Pastorutti en el jurado, Marley en la conducción y ahora, Stefi Roitman como host digital, cada vez queda menos para poder disfrutar de las increíbles voces argentinas escondidas en los rincones del país.

“Se viene La Voz Argentina y voy a ser la encargada de contarte todo lo que no se ve en el programa, en el aire. Ahí estaré. Alta producción se mandaron para las promos. Hay tremendos coaches y ahí estaré yo como host digital. Se vienen muchas sorpresas, hay mucho talento y emoción. Además, los coaches son muy graciosos. Es un formato que a mí me fascina y este año se viene muy fuerte”, cuenta la joven en el programa de Vero Lozano.

Stefi vuelve de Miami para sumarse al equipo que integran su futuro esposo Ricky, junto a su cuñado y su suegro. “ A mí me fascina trabajar en familia. Sé que no es para todos, pero a mí me encanta. También está bueno separarse. Los chicos tienen giras y no nos vemos por dos semanas y está bueno extrañarse también. Pero estar juntos es una manera de demostrarse amor también en el trabajo”.

Vero destacó que la familia Montaner tiene muchos detalles y recordó la propuesta de casamiento de Ricky: “Me liquidó y así quedé. Me encanta que son muy dedicados y alimentan el amor en todas sus formas”, señaló Stefi. Además, habló sobre el ensamble que han creado a partir de la religión y sus creencias, algo que caracteriza hoy en día a la familia Montaner.

Además y como no es raro en el diván de Vero, la charla también tuvo su lado picante: “Lo veo más sexual a Ricky”, expuso la conductora. Y Stefi arremetió: “Me gusta que me hablen así de mi novio. Él es fuego, no sé si tendrán que ver los signos o no y si es que somos más compatibles por eso. Pero el artista en general es así. Su personalidad es fuego, es muy gracioso y muy honesto. Tiene esa cosa de “mandado, cero careta” y me enamoró”.

Las grabaciones del show de talentos comenzaron en marzo y en redes sociales se pudieron ver algunas imágenes que muestran una puesta en escena similar a la que se dio años atrás, con algunos cambios -por supuesto- debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus que acecha en Argentina y en el mundo. En ese sentido, en esta edición del certamen no habrá tribunas.