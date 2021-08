Spider-Man: No Way Home lanzó su primer tráiler y mostró a villanos de otro universo

“Spider-Man: sin camino a casa” (Spider-Man: No Way Home) presentó su primer tráiler, desató la emoción de los fanáticos de Marvel y generó, en pocas horas, más de 10 millones de visualizaciones solamente en Twitter. El furor no solo se debe a la fama indiscutida del arácnido, sino también al potencial regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que antes le dieron vida.

Para delirio de los seguidores, el multiverso está confirmado, lo que da pie a la llegada de personajes ya vistos en las películas previas del superhéroe (y quién sabe qué más).

Aquí la pieza clave para las líneas temporales y espaciales es, una vez más, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien interviene en el deseo de Peter Parker (Tom Holland) luego de haber quedado expuesta su identidad en el final de “Spider-Man: lejos de casa” (Spider-Man: Far from Home, 2019).

Es que el joven héroe ahora es perseguido por el Daily Bugle, con J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) a la cabeza, y rechazado por gran parte de la sociedad, algo que lo lleva a desear un pequeño ajuste en su pasado. Claro, como vimos varias veces en tantas historias, las consecuencias pueden no ser las esperadas.

“Spider-Man: sin camino a casa” tendrá a su protagonista viajando entre distintos sitios, donde aparecerán villanos ya vistos en otras sagas anteriores de Marvel que no están vinculadas al Marvel Cinematic Universe (MCU, la franquicia actual de los Avengers y compañía bajo el mando de Disney).

Y el tráiler, lanzado por Sony Pictures, ya dejó al descubierto a un personaje celebrado por los fanáticos 17 años atrás: Doctor Octopus (Alfred Molina) de “Spider-Man 2″ (2004). A él se pueden sumar las pistas obvias en el adelanto de otros villanos de la trilogía del director Sam Raimi (2002-2007), como el Duende Verde de Willem Dafoe (las bombas de calabaza y la carcajada malvada) y el caos polvoriento desatado por Sandman (aunque nada se ha dicho de un regreso del actor Thomas Haden Church).

Tres villanos se ¿cruzan? de universo y llegan a Spider-Man: No Way Home (2021) - Sony / Marvel

Por otra parte, de “El sorprendente Hombre Araña 2″ (The Amazing Spider-Man 2, 2014, de Marc Webb) aparece el villano Electro, interpretado otra vez por Jamie Foxx. Algunos fanáticos también aseguran que en el video asoma el Lagarto, visto en la primera parte de 2012. Aún del sexto siniestro poco se sabe.

Otro héroe que se rumorea para el nuevo filme de Spidey es Matt Murdock/Daredevil, interpretado por Charlie Cox en las series que Marvel Studios hizo para Netflix años atrás.

ES MATT MURDOCK. MATT MURDOCK ESTÁ EN LA PELÍCULA



SE VIENE DAREDEVIL AAAAAAA #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/G9FaQNTMNB — Geek Zone 🍿 #SpidermanNoWayHome (@GeekZoneGZ) August 24, 2021

Pero la mayor expectativa, por supuesto, está depositada en los regresos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los dos actores que encarnaron a Spider-Man en el cine. En Internet ya circulan presuntas imágenes de los intérpretes en el set de la nueva película de Spidey, así como juguetes a la venta en Estados Unidos, pero el tráiler nada ha revelado al respecto.

De momento tenemos estas dos fotos del set de #SpiderManNoWayHome , hemos comprobado que son reales y no están manipuladas. ¡Confirmamos por fin que Tobey Maguire y Andrew Garfield están de regreso!

Esta película va a ser épica pic.twitter.com/xZz6FCqeN6 — Sin Camino a Casa (@sincaminoacasa) August 23, 2021

Vale recordar que también se ha especulado con la vuelta de Kirsten Dunst como Mary Jane Watson y Emma Stone como Gwen Stacy, los intereses amorosos de los anteriores Peter Parker.

HOLY FUCKING SHIT "VARIANT SPIDER-MAN"



Instant buy pic.twitter.com/uGFF9Bt93G — Mauricio | Browntable (@Browntable_Ent) August 24, 2021

¿Cuándo se estrena “Spider-Man: No Way Home”?

Qué es verdad y qué es mentira se sabrá el próximo 16 de diciembre, cuando “Spider-Man: sin camino a casa”, bajo la dirección de Jon Watts, se estrene en los cines de Argentina.

Para saciar la ansiedad, en octubre está pautado el estreno de “Venom 2: Carnage liberado”, otra producción de Sony/Columbia con personajes de Marvel. Quizá allí aparezcan algunos indicios del cruce de universos.