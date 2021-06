Tobey Maguire vuelve al cine tras siete años lejos de los sets: ¿se sumará a la nueva Spider-Man?

Damien Chazelle, el director de La La Land y Whiplash, prepara un nuevo filme ambientado en los años ’20, donde retratará al Hollywood de hace un siglo atrás.

Luego de su último papel en “El caso Fischer”, Tobey Maguire regresa a los sets de filmación tras siete años de mantenerse relegado. Aunque si somos precisos, en 2017 participó prestando su voz para “Un jefe en pañales”, aunque no pudimos disfrutar verlo en la pantalla.

Acompañado de grandes renombres del cine como Brad Pitt , Margot Robbie , Olivia Wilde, Phoebe Tonkin, Spike Jonze, Katherine Waterston , entre otros, se estima que el filme saldrá a los cines a finales de 2022.

En principio, Chazelle quería la dupla de Emma Stone y Brad Pitt como protagonistas, aunque la reciente Cruella no se mostró interesada en el papel. No obstante, su reemplazo parece que no nos dejará nada que desear.

Según ha trascendido, la película, escrita por el propio Chazelle, se ambientará a finales de los años 20, durante la transición del cine mudo al sonoro, y explorará el ascenso y caída de un buen número de personajes.

Eso sí, para hacernos una mejor idea del tono y la ambición de este proyecto, el filme tendrá una especie de tono similar a lo que vimos en ‘El gran Gatsby’, aunque multiplicada por mil.

¿Volverá como Spider-man?

Luego de los insistentes rumores de la nueva cinta de Spider-Man, que aún no han sido confirmados ni descartados por Marvel, seguimos preguntándonos si veremos a Tobey Maguire nuevamente en el traje del hombre araña.

Se dice que la nueva entrega, ya la tercera del personaje protagonizado por Tom Holland, podría reunir a los tres “hombre araña” de cada una de las sagas llevadas al cine, generando un multiverso temporal de Spider-Man jamás antes visto.

Recién podremos saber a ciencia cierta si estos rumores se convertirán en realidad al menos hasta que veamos el primer adelanto de lo que será esta tercera entrega. “Spider-Man: No Way Home” espera su fecha de estreno para el próximo 17 de diciembre.