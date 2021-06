Nuevo amor para Brad Pitt: se llama Andra Day y se conocieron en la gala de los Oscar

Nada esta confirmado, pero cada vez suenan con más fuerza los rumores de que el corazón del codiciado Brad Pitt (57) estaría tomado, y no, no se trata de Jennifer Aniston. El actor parece haber sacado provecho de la escueta gala de los Oscar del pasado 25 de abril de este año, porque habría sido ahí donde conoció a Andra Day (36), la cantante y actriz con la que hoy se lo vincula.

Andra Day en la alfombra roja de los Oscar. Google

Los 21 años que se llevan no son inconveniente y según informa el diario británico The Mirror, los artistas intercambiaron sus números de teléfonos después de la premiación. Incluso ese día habrían sido vistos a los besos y en actitudes muy cariñosas.

Por su parte, Brad se había presentado en la gala de los premios de la academia como presentador, mientras que ella había asistido a su primera nominación, gracias a su papel como Billie Holiday en la película “The United States vs. Billie Holiday”, en la categoría de Mejor Actriz.

No se sabe mucho más de su encuentro y de si logró prosperar o solo fue un flechazo del momento, pero muchos están atentos para descubrir si la incipiente actriz fue quien conquistó al ex de Angelina Jolie.

¿Quién es Andra Day?

Andra Day es su nombre artístico, porque ella en realidad se llama Cassandra Monique Batie. El seudónimo lo eligió en honor a la artista de jazz Lady Day, a quien admira desde adolescente. Nació en la ciudad de Edmonds, Washington y formó una carrera musical y artística, pero que recién ha despegado hace algunos años.

Sus estudios para dedicarse el muno del espectáculo fue en la Escuela de Artes Creativas y Escénicas de San Diego. En 2015 lanzó su primer álbum titulado “Cheers to the Fall”, fue gracias a este trabajo que en 2016 fue nominada en los premios Grammy. Solo un poco después comenzó a incursionar en el mundo del cine. Este año no solo fue nominada a los Oscar en una de sus categorías más codiciadas, sino que en la temporada de premios terminó recibiendo un Golden Globe por el mismo papel.

Andra Day interpretando a Billie Holiday. Google

Sin embargo, no todo en su vida es color de rosas. De hehco, el mes pasado se sinceró en una entrevista exclusiva para InStyle, confesando que esta en proceso de superar su adicción al sexo y a la pornografía. Según explicó es algo contra lo que luchó por mucho tiempo.

Al parecer hoy ya casi ha logrado superarlo, pero fue un arduo camino. En cuanto a su vida amorosa, se sabe que estuvo en pareja con un escalador profesional canadiense aunque en entrevistas prefiere evitar hablar de sus noviazgos.