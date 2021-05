Venom 2 tiene tráiler: así luce Carnage en la secuela que sugiere un cruce con Spider-Man

Sony Pictures lanzó el primer tráiler de “Venom: Let There Be Carnage”, la secuela de la película de 2018 que tiene a Tom Hardy como protagonista. Y de guiarse por lo mostrado, habrá más humor, más violencia en CGI y un potencial cruce con Spider-Man.

En este tráiler vemos a Eddie Brock (Tom Hardy) enfrentándose contra Cletus Kassady (Woody Harrelson), un peligroso asesino en serie que se volverá en el famoso Carnage (Matanza) tras convertirse en el anfitrión de un simbionte alienígena, a quien ya habíamos visto en los créditos de la primera parte.

En esta secuela surgió un cambio en las cámaras y será dirigida por Andy Serkis, recordado por interpretar a Golum en “El señor de los anillos”.

En el reparto también figuran Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Peggy Lu, Alfredo Tavares, Amber Sienna, Sean Delaney, Laurence Spellman, Ed Kear y Obie Matthew.

La secuela de Venom, a estrenarse en septiembre de 2021, forma parte del universo extendido del Hombre Araña que Sony tiene planeado llevar adelante y donde también se suma el spin-off de Morbius, otro de los clásicos villanos del superhéroe y que será encarnado por Jared Leto.

En el tráiler de Venom 2, incluso, se ve a Cletus Cassady aplastando una araña, lo que deja entusiasmados a los fanáticos de Marvel por un posible cruce con el héroe de calzas rojas y azules que interpreta Tom Holland.

También este año saldrá en los cines “Spiderman: No way home”, la tercera película del arácnido adolescente y otra entrega en el vasto Marvel Cinematic Universe (Disney).

El spin-off es una posibilidad que cada vez más directores suman a sus sagas. Este concepto permite crear historias en base a un personaje secundario que haya alcanzado notoriedad en la película o en la serie original. Joker fue el spin-off del villano que ganó protagonismo en la saga de Batman, además hay series como Game Of Thrones o universos como Marvel, que continúan ampliando sus historias y adentrándose en personajes secundarios con una notoriedad importante.