Soledad Pastorutti y Natalie Pérez hicieron sus propias versiones de Gilda y encantaron

Este 07 de septiembre se cumple el aniversario 25 del fallecimiento de Gilda y en su honor, se lanzó un disco que repasa sus grandes clásicos con versiones renovadas a cargo de cantantes argentinas que hicieron un trabajo que encantó a los fanáticos.

“Gilda 25 años” es el nombre del disco que recuerda gran parte del repertorio popular de la cantante de cumbia tropical. Y en el que participaron Soledad Pastorutti, Natalie Pérez, Brenda Asnicar y Rocío Igarzabal, entre otras artistas nacionales.

Editado por Leader Music y con colorido diseño del artista gráfico George Manta más la dirección musical a cargo de Lito Vitale, el álbum homenaje devuelve al presente los temas “Fuiste”, “No me arrepiento de este amor” y “Corazón valiente”, con jugadas, refrescantes y respetuosas relecturas del grupo femenino que completan Chita, Zoe Gotusso, Feli Colina, Emme, An Espil y el dúo India Marte.

Tapa del disco homenaje a Gilda

La Sole y su homenaje a Gilda con “Se me ha perdido un corazón”

La coach ganadora de “La voz Argentina” gracias al talento de Francisco Benítez, hizo su propia versión de la canción que todos hemos cantado y hasta bailado: “Se me ha perdido un corazón”.

La Sole descubrió la música de Gilda a sus 15 años, con un álbum de grandes éxitos que no dejaba de escuchar: “Gilda es mi inspiración, me siento identificada con ella porque a mí me pasó algo parecido pero dentro del folklore. Es crecer con la música en un momento de la sociedad y el mundo muy diferente para las mujeres, en donde aún no estaba instalada la posibilidad de que nosotras podamos tener igualdad de condiciones en un mundo de hombres y no era tan fácil, todo era más pasito a pasito”.

“Para mí es un honor estar en este disco. Me encanta la música de Gilda, siempre canté sus canciones y por suerte hoy, en este mundo donde las cabezas están más abiertas, los géneros se fusionan con la música de raíz, porque para mí la cumbia es música de raíz. A mí me llega de una manera muy especial”, reconoció Soledad.

Natalie Pérez y su hermosa versión de “Noches vacías” de Gilda

La actriz y música Natalie Pérez jugó mucho en sus redes sociales sobre su canto en homenaje a Gilda y ahora por fin se develó su hermosa voz entonando “Noches vacías”.

“Si pudiera decirle algo a Gilda, le diría: ‘Me hubiese encantado cantar con vos. Espero que te guste la versión que hice. A pesar de que no pude conocerla, siento que de alguna forma es tan cercana a mí, a mi historia y seguramente a la de muchas mujeres. Es como una amiga; seguramente hubiéramos sido amigas. Me hubiese encantado conocerte. Gracias Gilda por tu música y tu alegría. Sé que desde algún lugar del cielo vos elegiste a cada una de estas mujeres que va a representarte en estos veinticinco años. Te extrañamos, te quiero por siempre y muchas gracias”, dijo con emoción la joven.

“No me arrepiento de este amor” lo cantó Feli Colina; “Corazón valiente”, Chita; “Volverte a ver”, Zoe Gotusso; “No es mi despedida”, Rocío, y el hit “Fuiste” lo cantó Asnicar feat Emme.