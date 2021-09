La reacción de Luciano Castro al enterarse de que Sabrina Rojas está con el Tucu López

Luciano Castro y Sabrina Rojas superaron varias crisis matrimoniales pero la última, en mayo, fue la definitiva. Los artistas estuvieron juntos 12 años y crearon una familia hermosa junto a sus hijos Esperanza y Fausto, quienes siempre los unirán a pesar de que cada uno ya tomó caminos de vida separados.

La actriz mendocina está saliendo con el Tucu López y ya no se esconden más de los flashes; tras la aparición de las fotos que los mostraba a los besos por las calles de Buenos Aires, la actual pareja disfruta de su compañía y amor.

Y algo que todos queríamos saber es qué dijo Castro de la nueva relación de su ex; algo que confió Rojas en “Intrusos”: “No me pide explicaciones porque las cosas entre nosotros están claras”.

A lo que sumó: “Esas son cosas quedan entre nosotros. Entre nosotros hay mucho diálogo, mucho amor y está todo bien”.

Y sí, las cosas entre ellos tienen que andar bien al menos laboralmente ya que volvieron al teatro con la obra “Desnudos”: “Ya empezamos con los ensayos, porque el 16 arrancamos con la obra Desnudos. Está todo en armonía. Nosotros siempre tuvimos diálogo”.

Durante el móvil con el ciclo de chimentos de América, Sabrina confió: “Somos dos personas separadas, que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Por eso me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad. No tengo nada ni a nadie a quién rendirle cuentas. Y nadie me las pide, y así tiene que ser”.

Respecto a nueva oportunidad al amor con Castro, la rubia sentenció: “Hoy te puedo decir que la separación es definitiva. Yo no creo que haya una chance de volver. Pero seguimos siendo familia, siempre”.

Las imágenes que confirmaron el romance de Sabrina Rojas y el Tucu López

Fue el 17 de agosto que Andrea Taboada contó en “Los ángeles de la mañana” que Sabrina Rojas estaba con Tucu López después de tres meses de estar soltera.

Y apenas unos días después, la misma panelista de Ángel de Brito confirmó la primicia con fotos de la pareja paseando por Palermo y a los besos. “Las imágenes son del sábado a la noche. Van caminando de la mano, abrazados y besándose. Ya se muestran públicamente”, dijo la angelita.

“Están súper enganchados. Ella se instaló en la casa del Tucu desde el viernes hasta el domingo. Empezó como un rumor y no se despegaron más. Están súper enganchados”, amplió Pía Shaw.