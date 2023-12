Repelentes: ¿Qué tenemos que saber para estar protegidos de los mosquitos este verano?

En el mercado hay diversos tipos de repelentes. Uno de los más utilizados es el DEET (presente en el Off). El DEET (N,N-diethil-m-toluamida) no mata los mosquitos, los repele. Interfiere con los receptores ubicados en la boca y antenas de mosquitos que detectan sustancias químicas como ácido láctico y dióxido de carbono.

La concentración del DEET va a determinar la duración del repelente. Por ejemplo: el Off naranja en aerosol tiene 15% de DEET, en crema 7,5 %, repelen mosquitos por 2hs aproximadamente; mientras que el Off verde tiene 25 % de DEET y repele los mosquitos por 6hs aproximadamente . No se recomienda utilizar concentraciones de DEET mayores a 30% ni en niños menores de 2 meses.

Recomendaciones de los repelentes con DEET

-No utilizarlos directo sobre la cara. Primero colocar en las manos y después pasarlo por la cara.

-No aplicar repelente en la manos de los niños ya que se pueden llevar las manos a la boca.

-No aplicar el repelente en heridas o piel irritada.

¿Y qué pasa con la Citronela?

La Citronella es otro repelente a base de aceites vegetales y menos efectivo que el DEET. Produce un efecto desagradable sobre las terminaciones sensitivas y bloqueo sobre la percepción química de los insectos. Tiene un tiempo de acción muy corto. Se sugiere su uso entre los 2 meses y los 2 años.

Otras medidas que podés tomar para prevenir las picaduras de insectos son:

Utilizar manga larga y pantalones largos claros.

Mosquiteros en ventanas y puertas.

Tul sobre la cuna de los bebés.

Eliminar criadero de mosquitos.

